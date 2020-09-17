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فرض الحراسة القضائية على مستشفى بجدة بعد عزل المدير العام

Time منذ 59 دقيقة
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فرض الحراسة القضائية على مستشفى بجدة بعد عزل المدير العام

جدة (صدى):
أصدرت المحكمة التجارية بجدة حكم نهائي بعزل مدير مستشفى وفرض الحراسة القضائية عليها واختيار محاسب قانوني لممارسة مهامه .

جاء ذلك بعد البت في القضية المرفوعة من بعض الملاك على رئيس مجلس إدارة شركة بالقطاع الصحي لإتهامه بالفساد وتعيين أحد الملاك مدير بدون الرجوع لمجلس الإدارة ، وفقاً لـ " عكاظ " .

وأدانت "تجارية جدة " المدعى عليه بعد ثبوت إساءة التصرف في إدارة الأموال واستغلال منصبه ما كاد يتسبب في الإنهيار التام للمنشأة والإضرار بالشركاء .

كما رصد الحارس القضائي 14 مخالفة للمدير المعزول منها تعيين أبنائه وأقاربه برواتب خيالية بدون حضور للعمل ، واستغلال المنصب ، وغيرها من المخالفات الجسيمة .

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كان زمان
يارب سترك ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سكرااااان😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعتهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

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