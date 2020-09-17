الأعداد السابقة للصحيفة

نادي الإبل يدعو إلتون جوزيه لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز

Time منذ ساعة
Views 1756
نادي الإبل يدعو إلتون جوزيه لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز

نواف السالم (صدى):
كشف نادي الإبل، اليوم الخميس، عن تقديم دعوة للمحترف البرازيلي إلتون جوزيه لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 في الأول من ديسمبر القادم؛ وذلك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل.

وقال نادي الإبل: "سعيدون أن هذه الثقافة وهذا الموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به، وندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل بأنواعها وسلالاتها المختلفة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل5 في الأول من ديسمبر القادم".

ومن الجدير بالذكر، أن المحترف البرازيلي إلتون جوزيه (34 عامًا)، كان قد كتب: "أتيت للمملكة في 2007، وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل، وكنت أستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن.. الآن بعد مرور 13 عامًا بينهم، فهمت تمامًا حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسمًا أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدمها نادي الإبل لإحياء هذا الموروث بين الأجيال".

Time واتساب

أحدث التعليقات

كان زمان
يارب سترك ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سكرااااان😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعتهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

الطفل سارق سيارة ابوه !
الطفل سارق سيارة ابوه !
Time منذ دقيقة Views 100
جاء يكحلها وعماها
جاء يكحلها وعماها
Time منذ دقيقتين Views 116
إعلان نتائج تصنيف فيفا العالمي للمنتخبات
إعلان نتائج تصنيف فيفا العالمي للمنتخبات
Time منذ 7 دقائق Views 1205
الأهلي يرفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بـ«دي سوزا»
الأهلي يرفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بـ«دي سوزا»
Time منذ 27 دقيقة Views 1514
"الحصيني": أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة حتى صباح الغد
"الحصيني": أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة حتى صباح الغد
Time منذ 34 دقيقة Views 1502
وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة في خميس مشيط
وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة في خميس مشيط
Time منذ 40 دقيقة Views 1581
إحالة 9 قضايا فساد إلى هيئة المنافسة
إحالة 9 قضايا فساد إلى هيئة المنافسة
Time منذ 46 دقيقة Views 1676
مدة العزل اللازمة لمتعافي كورونا حتى يزول خطر العدوى
مدة العزل اللازمة لمتعافي كورونا حتى يزول خطر العدوى
Time منذ 49 دقيقة Views 1330
فتح باب القبول بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية
فتح باب القبول بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية
Time منذ 55 دقيقة Views 2237
فرض الحراسة القضائية على مستشفى بجدة بعد عزل المدير العام
فرض الحراسة القضائية على مستشفى بجدة بعد عزل المدير العام
Time منذ 59 دقيقة Views 1995