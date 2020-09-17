نادي الإبل يدعو إلتون جوزيه لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز

نواف السالم (صدى):
كشف نادي الإبل، اليوم الخميس، عن تقديم دعوة للمحترف البرازيلي إلتون جوزيه لحضور فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 5 في الأول من ديسمبر القادم؛ وذلك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل.
وقال نادي الإبل: "سعيدون أن هذه الثقافة وهذا الموروث لامَسَ قلبك وشعرت بما نفخر به، وندعوك لرؤية الجمال الحقيقي والمختلف للإبل بأنواعها وسلالاتها المختلفة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل5 في الأول من ديسمبر القادم".
ومن الجدير بالذكر، أن المحترف البرازيلي إلتون جوزيه (34 عامًا)، كان قد كتب: "أتيت للمملكة في 2007، وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل، وكنت أستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن.. الآن بعد مرور 13 عامًا بينهم، فهمت تمامًا حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسمًا أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدمها نادي الإبل لإحياء هذا الموروث بين الأجيال".