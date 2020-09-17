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فتح باب القبول بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية

Time منذ 55 دقيقة
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فتح باب القبول بشؤون الأفواج الأمنية على عدد من الرتب العسكرية

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة ( رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي ) ( رجال ) للتعيين عليها بالمناطق التالية ( الرياض ، عسير ، جازان ، نجران ) .

مشيرة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – توظيف ) خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ، وذلك على الرابط التالي هنا 

 

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أحدث التعليقات

كان زمان
يارب سترك ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سكرااااان😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعتهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

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