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مجموعة التركي القابضة توفر وظائف هندسية شاغرة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1349
مجموعة التركي القابضة توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مجموعة شركات التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر، ومدن أخرى.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مبيعات الحسابات الرئيسية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها، مهندس مصنع (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الميكاترونيك)، منسق مبيعات/ مهندس: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م؛ فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:  هنا

 

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أحدث التعليقات

ابو فلان
ابتزاز على الملاء
ابن حزم
عليهم من الله مايستحقون
ابو عمار
اوكي
الوفا طبعي
طيب
ابو فلان
وسائل الاعلام المحلية نفس منهج أم بي سي من 20 سنه مامن بنت تبرز في عمل شاذ او مخالف او فيه شبهه شرعية إلا وتبرز ويعملون معها اللقاءات وكأنها ما عملته إنجاز منقطع النظير.

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