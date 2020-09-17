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"نادك" تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1497
"نادك" تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية " نادك " وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس والماجيستير ، وذلك للعمل بالرياض .

الوظائف المطلوبة :

1- مدير أول تطوير القنوات ، ويُشترط :

- بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، والتسويق " أو أي مجال ذي صلة ، ويفضل الماجيستير .

- مهندس شبكات أول ، ويشترط : درجة البكالوريوس في " هندسة الكمبيوتر أو تقنية المعلومات " .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من 16 / سبتمبر الجاري وحتى 16 نوفمبر المقبل ، ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

ابو فلان
ابتزاز على الملاء
ابن حزم
عليهم من الله مايستحقون
ابو عمار
اوكي
الوفا طبعي
طيب
ابو فلان
وسائل الاعلام المحلية نفس منهج أم بي سي من 20 سنه مامن بنت تبرز في عمل شاذ او مخالف او فيه شبهه شرعية إلا وتبرز ويعملون معها اللقاءات وكأنها ما عملته إنجاز منقطع النظير.

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