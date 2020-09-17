"نادك" تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية " نادك " وظائف إدارية وهندسية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس والماجيستير ، وذلك للعمل بالرياض .
الوظائف المطلوبة :
1- مدير أول تطوير القنوات ، ويُشترط :
- بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، والتسويق " أو أي مجال ذي صلة ، ويفضل الماجيستير .
- مهندس شبكات أول ، ويشترط : درجة البكالوريوس في " هندسة الكمبيوتر أو تقنية المعلومات " .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من 16 / سبتمبر الجاري وحتى 16 نوفمبر المقبل ، ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا