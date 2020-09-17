بالفيديو.. "العرفج": جمهور النصر رافع عيار التعصب وأي كلمة عن الهلال يعتبرها "تطبيل" !

الرياض (صدى):
أكد الإعلامي الدكتور أحمد العرفج، أن العقلية الرياضية لأي نادي معروفة بالتعصب لكن جماهير تعتبر الأكثر تعصباً مقارنةً بالأندية الأخرى .
وقال " العرفج " على قناة روتانا خليجية : جمهور النصر رافع عيار التعصب شوي! والهلاليين كانوا أكثر تسامحا مع تصريحاتي .
وأضاف قائلاً : أنا لو قلت أن فريق الهلال كويس يعتبره النصر تعصب مع أنه جملة عادية .
وتابع أن البعض يعتبر الرأي الحيادي " تطبيل " إذا كان في صالح الخصم وهو من أخطر ما نواجهه سواء في الرياضة أو في أي مجال آخر لأنه يحرم الفريق من التشجيع المطلوب .