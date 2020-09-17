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«التأمينات الاجتماعية» تدعو المستفيدين لإنجاز معاملاتهم إلكترونيًا

Time منذ 10 دقائق
Views 1160
«التأمينات الاجتماعية» تدعو المستفيدين لإنجاز معاملاتهم إلكترونيًا

الرياض (صدى):
دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المستفيدين، اليوم الخميس، لمراجعة وإنجاز معاملاتهم باستخدام الخدمات الإلكترونية عبر موقع المؤسسة الرسمي دون الحاجة لمراجعة فروعها.

ومن بين تلك الخدمات: إضافة وريث، استئناف قرار عجز وريث أو معال، صرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك، صرف مستحقات العجز غير المهني، صرف مستحقات الدفعة لغير

السعوديين، تعديل بيانات وريث.

ويعد من بين الخدمات: إصدار بطاقة مستفيد، وتعديل بيانات معال، صرف مستحقات الحمل المستكن / المولود الجديد؛ فضلًا عن صرف مستحقات العجز المهني، وصرف بدل حضور المشترك لجلسة اللجنة الطبية، الحصول على تكاليف نقل عاجز مهني.

وتشمل فك الالتزام البنكي، الحصول على نفقات ترحيل جثمان، استئناف قرار العجز غير المهني لمشترك، صرف مستحقات عائلة سجين، استئناف قرار العجز المهني المشترك.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
كلام مليان
وبعد 6 جولات من بداية الدوري راح يلغى عقدة
ابورياض الحربي
لو نحسب الاموال الي ذهبت اليكم تفوق اعداد مواطنيكم لكن الخاين يبقى خاين مهما سويت من خير
مهجد الطووواقي
طاااق طاااق طاااقيه

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