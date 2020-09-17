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شركة بنده توفر وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1712
شركة بنده توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والجبيل، ومدن أخرى.

وأوضحت شركة بنده، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائية تجميل (عدد 5 وظائف)، كاشير/ بنده شارع الأمير نايف (الجبيل)، رئيس إدارة الفئات والمنسوجات، كاشير/ بنده الحويلات (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى رئيس إدارة الموارد البشرية وخدمات الدعم (جدة)، موظف خدمة خضار/ هايبر بنده (عدد 3 وظائف/ الجبيل)؛ بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2020م.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي:  هنا

 

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أحدث التعليقات

ابو فلان
ابتزاز على الملاء
ابن حزم
عليهم من الله مايستحقون
ابو عمار
اوكي
الوفا طبعي
طيب
ابو فلان
وسائل الاعلام المحلية نفس منهج أم بي سي من 20 سنه مامن بنت تبرز في عمل شاذ او مخالف او فيه شبهه شرعية إلا وتبرز ويعملون معها اللقاءات وكأنها ما عملته إنجاز منقطع النظير.

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