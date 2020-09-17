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بالصور.. عرافون يتنبأون بالمرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

Time منذ 45 دقيقة
Views 1927
بالصور.. عرافون يتنبأون بالمرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن (صدى):
لجأ عرافون في بيرو لإستخدام طقوسهم للتنبؤ بالمرشح الفائز في إنتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة ، إلا أنهم اختلفوا على النتيجة بين المرشح الديموقراطي جو بايدن ، والرئيس دونالد ترامب .

وقام العرافون بإستخدام الصور والبخور والزهور ، وارتدوا الملابس المتعددة الألوان والعقود ، وأنشدوا الأهازيج إلى " باتشاماما "أي الأرض الأم مع آلة موسيقية قديمة كي تمر الإنتخابات بسلام بلا سحر أسود بين الخصمين .

والغريب في الأمر ، أن البعض أكد فوز " بايدن " وأشار إلى وجود أعمال سحر ضده ، فيما أشار آخرون إلى نجاح " ترامب " بعد أن قاموا بالطقوس وبخ الثعبان السم على صورته .

وكان آخر استطلاع رأي في الولايات المتحدة قد أكد تقدم بايدن بـ 9 نقاط حيث يزعم 50 % من الناخبين التصويت له مقابل 41 % لصالح " ترامب " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
كلام مليان
وبعد 6 جولات من بداية الدوري راح يلغى عقدة
ابورياض الحربي
لو نحسب الاموال الي ذهبت اليكم تفوق اعداد مواطنيكم لكن الخاين يبقى خاين مهما سويت من خير
مهجد الطووواقي
طاااق طاااق طاااقيه

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