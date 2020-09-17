بالصور.. عرافون يتنبأون بالمرشح الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن (صدى):
لجأ عرافون في بيرو لإستخدام طقوسهم للتنبؤ بالمرشح الفائز في إنتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة ، إلا أنهم اختلفوا على النتيجة بين المرشح الديموقراطي جو بايدن ، والرئيس دونالد ترامب .
وقام العرافون بإستخدام الصور والبخور والزهور ، وارتدوا الملابس المتعددة الألوان والعقود ، وأنشدوا الأهازيج إلى " باتشاماما "أي الأرض الأم مع آلة موسيقية قديمة كي تمر الإنتخابات بسلام بلا سحر أسود بين الخصمين .
والغريب في الأمر ، أن البعض أكد فوز " بايدن " وأشار إلى وجود أعمال سحر ضده ، فيما أشار آخرون إلى نجاح " ترامب " بعد أن قاموا بالطقوس وبخ الثعبان السم على صورته .
وكان آخر استطلاع رأي في الولايات المتحدة قد أكد تقدم بايدن بـ 9 نقاط حيث يزعم 50 % من الناخبين التصويت له مقابل 41 % لصالح " ترامب " .