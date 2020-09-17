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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير علفي

Time منذ ساعة
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المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير علفي

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة السادسة لهذا العام 2020م لاستيراد كمية 540 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة نوفمبر - ديسمبر 2020م .

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 9 بواخر، بواقع 7 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد معاليه أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزونات المحلية منه، حيث سبق وأن تعاقدت المؤسسة هذا العام على 5 دفعات بكمية تقدر بنحو 4.5 مليون طن .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
كلام مليان
وبعد 6 جولات من بداية الدوري راح يلغى عقدة
ابورياض الحربي
لو نحسب الاموال الي ذهبت اليكم تفوق اعداد مواطنيكم لكن الخاين يبقى خاين مهما سويت من خير
مهجد الطووواقي
طاااق طاااق طاااقيه

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