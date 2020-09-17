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انسيابية المياه وتدفقها وسط الخضرة النضرة بوادي رنية في بيشة
منذ 25 دقيقة
379
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أحدث التعليقات
اسم موصول
متدربة في مهنة ضعيفة الدخل ولا يمكن تفتح بيت من غرفتين، وما شاء الله تقول جالسة "تدرس" فتح مشروع - وبسرعة - تقول هو "تحت التنفيذ" .... ممممم يبدو أن هذه الحالة المعروضة خاصة جداً والفتاة هنا لديها وفرة مالية. ... يعني الشاب أو الفتاة اللذان سيقتنعان بهذه الحملة الإعلامية لامتهان هكذا مهن في عمر ما بعد الجامعة سيحتاجون لسنوات وسنوات لبناء مشروع يوفر لهم دخل يقارب من كان في عمرهم من جيل الطيبين!! .... لا شك أن امتهان المرأة مثل هذه الأعمال الشاقة والتي تقتطع أغلب ساعات يومها له مردود ساحق على استقرار الأسرة، المسألة لا تتطلب مزيد فهم، معادلة اجتماعية بسيطة
دكتور رايق بن فايق
بعض التعليقات لا ينتقص من الرجال الا انقصهم هؤلاء الرجال بجوار أخبث عدو للمملكة العربية السعودية وهو حزب الله الإيراني في اليمن ومن يدعمه من اليمنيين لذلك المفروض والواجب احترامهم فوالله انهم الجيش الاحتياطي والحقيقي حال اندلاع الحروب البرية لاسمح الله والتصدي للعدو كائن من كان شكر رجال الجنوب على الولاء والصبر والثبات أمام العدو المجوسي الغادر دفاعا عن دينكم و بلادكم وولاة أمركم وليخسئ الخاسون
زعيم اااسيا
باذن الله تعدي ازمة الهلال سنه اسثنائية توثق للزعماء تحقيق اسيااا تحقيق الدوري ضرب كورونا بعثه الهلال ولكن باذن الله نحقق اسيااااااااا قادرين بطموح وثقه بعد توفيق الله
شيوووووووووووووووووووووووووون
السؤال اللي ابحث له عن اجابة : لماذا الكواكب ساطعه بينما بقية الفضاء ظلام؟؟؟؟؟ علما بان الكواكب لا تشع الضوء مثل الشمس
شيوووووووووووووووووووووووووون
هذا هو شعر اللي تحت الخبر ؟؟
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