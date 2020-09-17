مرتضى منصور يخرج عن طوره ويتهم التعاون بخطف كارتيرون

وكالات (صدى):
بعد دقائق من إعلان نادي التعاون التعاقد رسميًا مع الفرنسي كارتيرون مدرب نادي الزمالك المصري السابق، علق رئيس التعاون محمد القاسم بقوله: " هذا التعاون ياسادة، اللي يبيه يصير واللي يأمر عليه يتم ".
ومن جانبه انفعل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري على محمد القاسم، متهمًا إياه بخطف مدربه.
وقال منصور لقاسم: " أنت قمت بخطف مدرب بعدما قمت بعرض عليه أموالاً طائلة وليس لأنك نادي كبير، أخاطب كبار المسؤولين في المملكة العربية بالتدخل " .
وكان التعاون قد أعلن تعاقده مع كارتيرون لمدة موسمين بعدما رحل بشكل مفاجيء عن نادي الزمالك.
اقرأ أيضًا: