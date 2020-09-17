بالفيديو..اعترافات شرطي عراقي بقتل ناشطة ووالديها ببغداد

بغداد (صدى):
اعترف شرطي عراقي، بقتل الناشطة الشابة " شيلان دارا رؤوف " خنقًا إضافة إلى ذبح والديها.
وكان الجاني مخططا أن يعبر الحدود إلى تركيا، لكن قوة من مكافحة الإرهاب، تعاونت مع الاستخبارات العراقية لاعتقاله.
والقاتل هو مهدي حسين ناصر مطر، مكلف من وزارة الداخلية بحماية السفارات في منطقة المنصور.
وأفاد في اعترافاته بأنه تعرف قبل 4 أعوام إلى المجني عليه دارا رؤوف، وأنه ذهب اليه قبل يومين، طالبا أن يقرضه مبلغا، لكن دارا رفض.
وأوضح أنه بعدما رفض المجني عليه إقراضه المبلغ، وقعت بينهما مشادة فجلب سكينا وطعنه وحين دخلت زوجته، انقض عليها بالسكين.
وعندما رأت شيلان، ما حدث حاولت ضربه، فرد مهدي بضربها ثم خنقها بقطعة قماش ثم سحب جثتها الى قرب جثتي أبويها.
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