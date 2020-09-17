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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 10 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض يتم كل ميناء تستعمله الحوثه ومطالبة الامم المتخده لن ينفع ونحن في حالة حرب لذا يجب عدم الاستماع لطلبات الامم المتحده لان ترك بعض الموانىء تحت تصرف الحوثيين سيمنحهم الوقت لجلب الاسلحه من ايران
ابو عمار
الى جهنم و بئس المصير
ابو عمار
يعني الاخت قواده .. ونعم الاخت والاخ الديوث
قاهر الفقراوية أبو 4
أحس الموضوع فيه ان
ابو عمار
الله يعوضه خير مما خسر

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