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بالفيديو..حريق ضخم بأشجار جبل عمد و "مدني ميسان " يباشر

Time منذ ساعتين
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بالفيديو..حريق ضخم بأشجار جبل عمد و "مدني ميسان " يباشر

مكة المكرمة (صدى):
إندلع حريق ضخم بمجموعة من الأشجاري في جبل "عمد" بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة.

وباشر الدفاع المدني بميسان الحريق، ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.

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أحدث التعليقات

abdul
ماشاء الله. Hijab Party مشهور في امركا عند البنات في سن المراهقة تشجيعا لها ، وتبريكات المعارف والصديقات بقرار لبس الحجاب .
abdul
ما معناه ان التصهين وصل عند العرب من اقصاه الي اقصاه وليس محصورا عند آل الطقعان وآل الريتويت .
abdul
يعني كان عنده مفتاح ودخل المنزل علي حين غرة من سكانها ؟ يعني فتحت له الباب ولكن قالت له لا تدخل وهو أصر وألحّ عليها بالدخول فطاوعته ؟ يعني كيف يدخل البيت دون رغبتها ؟ كيف تمّ ذالك ؟ وهل اتصلت بالنجدة في ساعتها ام فكرت مليا لساعات وايام واسابيع ثم اشتكته ؟ ارحمونا يا جماعة. خدونا علي قد عقولنا، وضحوا لنا كيف تمّت عملية الايلاج دون رغبتها .
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون ! وأيضا المفروض رفع دعوى على كل الحاضنين ممن تظهر صورهم بوضوح في الفيديو وأصواتهم في التسجيلات
أبو كنان
المفروض يعدمون الكلب أو يصادر ويعاقب صاحبه على الإهمال

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