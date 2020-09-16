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بالفيديو..حريق ضخم بأشجار جبل عمد و "مدني ميسان" يباشر
منذ 48 دقيقة
1454
2
مكة المكرمة (صدى):
إندلع حريق ضخم بمجموعة من الأشجاري في جبل "عمد" بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة.
وباشر الدفاع المدني بميسان الحريق، ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق.
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أحدث التعليقات
EBRAHIM🌩
المفروض يقتلها هذه قذرة خسيسه خائنه للعشرة
أبو كنان
قتلك الله يا مجرم... رحمة الله على المقتول وصبر أهله... وتحية للمحامين الرافضين للدفاع عن السافل حثالة المجتمع... والله من يتطوع للدفاع عن الفاجر القاتل الخبيث لهو سافل مثله!
نجاة محمد
اكيد ربنا يشفي الجميع احس فقط ان الفريق الهلالي هو اللي تظهر فية الاصابات الله المستعان
ابو بندر
الله يحفظ الجميع يا رب
عابر
اللهم اجعلها برداً وسلاماً
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