الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور..وصول ثنائي الشباب الجديد أرلاوسكيس وبانيغا إلى الرياض

Time منذ ساعة
Views 1736
بالصور..وصول ثنائي الشباب الجديد أرلاوسكيس وبانيغا إلى الرياض

طلال الغامدي (صدى):
وصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب الشباب الجديد، والحارس الليتواني جيديريوس أرلاوسكيس إلى الرياض قبل قليل.

ومن المقرر أن يخضع النجم الأرجنتيني إلى الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا، تنفيذاً للبروتوكول الطبي الذي تعتمده وزارة الرياضة، قبل الالتحاق بمعسكر الفريق.

وكانت إدارة الشباب أعلنت في يناير الماضي، تعاقدها مع بانيغا لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

كما أعلنت تعاقدها مع الحارس الليتواني جيديريوس أرلاوسكيس ليحل بديلاً عن التونسي فاروق بن مصطفى في الموسم المقبل، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. إيفر بانيغا يدخل في نوبة بكاء قبل الانضمام إلى الشباب

Time واتساب

أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
المفروض يقتلها هذه قذرة خسيسه خائنه للعشرة
أبو كنان
قتلك الله يا مجرم... رحمة الله على المقتول وصبر أهله... وتحية للمحامين الرافضين للدفاع عن السافل حثالة المجتمع... والله من يتطوع للدفاع عن الفاجر القاتل الخبيث لهو سافل مثله!
نجاة محمد
اكيد ربنا يشفي الجميع احس فقط ان الفريق الهلالي هو اللي تظهر فية الاصابات الله المستعان
ابو بندر
الله يحفظ الجميع يا رب
عابر
اللهم اجعلها برداً وسلاماً

أخر الأخبار

تفاصيل جديدة بواقعة تعنيف طفل الرياض " الأم تنازلت عنه مقابل شقة "!
تفاصيل جديدة بواقعة تعنيف طفل الرياض " الأم تنازلت عنه مقابل شقة "!
Time منذ دقيقتين Views 1060
عروس توبخ صديقتها بسبب " النقوط "
عروس توبخ صديقتها بسبب " النقوط "
Time منذ 14 دقيقة Views 132
بالفيديو..حريق ضخم بأشجار جبل عمد و "مدني ميسان" يباشر
بالفيديو..حريق ضخم بأشجار جبل عمد و "مدني ميسان" يباشر
Time منذ 48 دقيقة Views 1453
بالصور..ملكة جمال العراق بصحبة رئيس الموساد في البيت الأبيض
بالصور..ملكة جمال العراق بصحبة رئيس الموساد في البيت الأبيض
Time منذ 58 دقيقة Views 1888
بالصور..وصول ثنائي الشباب الجديد أرلاوسكيس وبانيغا إلى الرياض
بالصور..وصول ثنائي الشباب الجديد أرلاوسكيس وبانيغا إلى الرياض
Time منذ ساعة Views 1736
بالصور..إلتون يضع مجسمًا للإبل أمام منزله بالبرازيل: فهمت علاقة العرب بالإبل
بالصور..إلتون يضع مجسمًا للإبل أمام منزله بالبرازيل: فهمت علاقة العرب بالإبل
Time منذ ساعة Views 2105
أم تنظم حفلا ضخما لارتداء ابنتها الحجاب
أم تنظم حفلا ضخما لارتداء ابنتها الحجاب
Time منذ ساعة Views 488
ارتفاع إصابات الهلال بكورونا إلى 9 لاعبين والاتحاد يتمسك بعدم التأجيل
ارتفاع إصابات الهلال بكورونا إلى 9 لاعبين والاتحاد يتمسك بعدم التأجيل
Time منذ ساعتين Views 3027
رجل يقاضي زوجته :" شاهدتها في 50 فيديو إباحي مع  12 رجلًا "
رجل يقاضي زوجته :" شاهدتها في 50 فيديو إباحي مع  12 رجلًا "
Time منذ ساعتين Views 1368
اتحاد الكرة يتلقى تهنئة من الفيفا بعد تتويج الهلال بالدوري
اتحاد الكرة يتلقى تهنئة من الفيفا بعد تتويج الهلال بالدوري
Time منذ ساعتين Views 1669