بالصور..وصول ثنائي الشباب الجديد أرلاوسكيس وبانيغا إلى الرياض

طلال الغامدي (صدى):
وصل النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب الشباب الجديد، والحارس الليتواني جيديريوس أرلاوسكيس إلى الرياض قبل قليل.
ومن المقرر أن يخضع النجم الأرجنتيني إلى الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا، تنفيذاً للبروتوكول الطبي الذي تعتمده وزارة الرياضة، قبل الالتحاق بمعسكر الفريق.
وكانت إدارة الشباب أعلنت في يناير الماضي، تعاقدها مع بانيغا لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.
كما أعلنت تعاقدها مع الحارس الليتواني جيديريوس أرلاوسكيس ليحل بديلاً عن التونسي فاروق بن مصطفى في الموسم المقبل، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022.
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