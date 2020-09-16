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بالصور..إلتون يضع مجسمًا للإبل أمام منزله بالبرازيل: فهمت علاقة العرب بالإبل

Time منذ 7 دقائق
Views 1285
بالصور..إلتون يضع مجسمًا للإبل أمام منزله بالبرازيل: فهمت علاقة العرب بالإبل

نواف السالم (صدى):
نشر البرازيلي إلتون خوزيه، لاعب الوحدة السابق، مجموعة من الصور أظهرت وضعه لمجسم " جمل " أمام منزله في البرازيل.

وقال إلتون إن حب العرب للإبل وعلاقتهم بها دفعه إلى وضع مجسم للإبل أمام منزله في البرازيل بعد أن كان يستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن.

وأضاف: " أتيت للمملكة في2007 وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل وكنت أستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن، الآن بعد مرور 13 عاماً بينهم، فهمت تماماً حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسماً أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدموها لإحياء هذا الموروث بين الأجيال ".

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ابن حزم
فكه الله من انيابهن
ابن حزم
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اكفي المسلمين من شر من به شر
ابن حزم
يا كافي الشر
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
عدو الخونة
بدت تاكل عيالها... لعمري لنعم الحي جر عليهم * بما لا يواتيهم حصين بن ضمْضم وكان طوى كشـحا على مستكنة *فلا هو ابداها ولم يتجمجم وقال ساقضي حاجتي ثم اتقي * عدوي بالفٍ من ورائيَ ملجم فشد ولم يفزع بيوتا كثيرة * لدى حيث القت رحلها ام قشعم

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بالصور..إلتون يضع مجسمًا للإبل أمام منزله بالبرازيل: فهمت علاقة العرب بالإبل
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