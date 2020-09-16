بالصور..إلتون يضع مجسمًا للإبل أمام منزله بالبرازيل: فهمت علاقة العرب بالإبل

نواف السالم (صدى):
نشر البرازيلي إلتون خوزيه، لاعب الوحدة السابق، مجموعة من الصور أظهرت وضعه لمجسم " جمل " أمام منزله في البرازيل.
وقال إلتون إن حب العرب للإبل وعلاقتهم بها دفعه إلى وضع مجسم للإبل أمام منزله في البرازيل بعد أن كان يستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن.
وأضاف: " أتيت للمملكة في2007 وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل وكنت أستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن، الآن بعد مرور 13 عاماً بينهم، فهمت تماماً حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسماً أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدموها لإحياء هذا الموروث بين الأجيال ".