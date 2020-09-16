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ارتفاع إصابات الهلال بكورونا إلى 9 لاعبين والاتحاد يتمسك بعدم التأجيل

Time منذ 54 دقيقة
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ارتفاع إصابات الهلال بكورونا إلى 9 لاعبين والاتحاد يتمسك بعدم التأجيل

ماجد محمد (صدى):
أعلنت مصادر صحفية عن ارتفاع إصابات لاعبي الهلال بفيروس كورنا الجديد إلى 9 لاعبين وسعود كريري.

وأصبح المصابين هم : ‏محمد الواكد، ‏عبدالله الجدعاني،‏نواف الغامدي، ‏ياسر الشهراني، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، نواف العابد، صالح الشهري.

وفي ظل ارتفاع إصابات الهلال، مازال اتحاد الكرة الأسيوي لم يُغير قرار عدم تأجيل أي من مباريات البطولة.

يذكر أن نظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ينص على إقامة المباريات حتى لو توفر 13 لاعب بقائمة المباراة بشرط وجود حارس احتياطي وهذا لا يتوفر في الهلال بعد ارتفاع الإصابات.

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ابن حزم
فكه الله من انيابهن
ابن حزم
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اكفي المسلمين من شر من به شر
ابن حزم
يا كافي الشر
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
عدو الخونة
بدت تاكل عيالها... لعمري لنعم الحي جر عليهم * بما لا يواتيهم حصين بن ضمْضم وكان طوى كشـحا على مستكنة *فلا هو ابداها ولم يتجمجم وقال ساقضي حاجتي ثم اتقي * عدوي بالفٍ من ورائيَ ملجم فشد ولم يفزع بيوتا كثيرة * لدى حيث القت رحلها ام قشعم

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