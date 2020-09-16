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"الطيران المدني" تحدث الدليل الإرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة

Time منذ 10 دقائق
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"الطيران المدني" تحدث الدليل الإرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تحديث الدليل الإرشادي للمسافر، بعد صدور الموافقة الكريمة وفقا لما رفعته الجهات المختصة في المملكة للسماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة ، وتماشياً مع البروتوكولات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وتشمل الضوابط الجديدة على عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار، والالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة ( للسعوديين وغير السعوديين ) حسب المدة المقررة من قبل وزارة الصحة ، بالإضافة إلى تحميل واستخدام تطبيقي تطمن وتوكلنا ، والتزام المسافر بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز، والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا.

ويأتي هذا التحديث علاوة على البروتوكولات السابقة المطبقة سابقا ، ومن أبرزها شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط ، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بوقت كافٍ ، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار ، حيث لن يسمح بالسفر لمن تزيد درجة حرارته عن (38) درجة مئوية ، إضافة إلى تعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة ، ولبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار "يمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة" ، وارتداء الكمّامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة ، والالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز، والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا ، ويسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة ، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية ، إضافة إلى تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب ، والحفاظ على التباعد الجسدي والاجتماعي بين المسافرين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات ، وذلك من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية.

كما تقوم هيئة الطيران المدني بتوفير المعقمات في جميع أرجاء مطارات المملكة البالغ عددها 28 مطاراً ، وتلزم جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي، وتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية ، إضافة إلى تطهير جميع المطارات بشكل مستمر ، وتطهير جميع الطائرات المستخدمة بعد كل رحلة.

وقامت الهيئة بوضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة وتسليم الأمتعة ، وتوفير مناطق للعزل الصحي للحالات المشتبه بإصابتها ، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعامل بالأوراق النقدية ، وتطبيق ‏‎التباعد بين المسافرين لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي بمسافة متر ونصف ، بالإضافة إلى الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزوّد الخدمة ، وضمان عدم الاصطفاف المتقارب ، كما يتم تطهير جسور الإركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة ، وفي الطائرة يلتزم جميع الملاّحين والركّاب بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة.

كما تطرق الدليل الإرشادي إلى التزام المسافر بالتخلص من الكمامات والقفازات في سلال المهملات المتوفرة في المطار ، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير .

يذكر أن الدليل الإرشادي للمسافر يعدّ إطاراً إرشادياً للمسافرين في مطارات المملكة ، ويتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يمر بها المسافر خلال رحلة سفره، بالإضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة سفر آمنة، تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة.

ولتحميل الدليل الإرشادي للمسافر، نرجوا زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني: هنا .

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أحدث التعليقات

abdul
مسكتهم بالعرق اللي يوجعهم. وياليت يقولوا و يوضّحوا لنا في اي فقرة او جملة خالفنا قواعد النشر، بدل يحذفون تعليقنا بأكمله وكأنّ الوقت الذي ضيّعناه في التفكير وصياغة وكتابة التعليق لا يعنيهم بشئ . مرة اخري اطالب مجلتنا صدي بنشر تعليقي مع حقهم بحذف العبارة او حتي الجملة التي يخافون من نشرها.
زائر الفجر
ذكر الكاتب والمؤرخ الرياضي الكبير "علي بن معتوق العمري" في أحدى مقالاته معلومات تاريخية هامة قد تثير جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية, حيث ذكر أن نادي النصر السعودي صعد من الدرجة الثانية إلى الأولى ظلماً وبلا استحقاق لها وذلك قبل حوالي 48 سنة . وروى المؤرخ العمري قصة الصعود التاريخي للنصر إلى الدرجة الأولى بطريقة غير شرعية - حسب ما ذكر- وأستشهد بكتابات بعض المؤرخين الذين عاصروا تلك الأحداث ومنهم المؤرخ الاتحادي المعروف نبيه ساعاتي . وبين ذلك بقوله بأنه في عام 1383هـ وحين تولي الرئيس الراحل الأمير عبد الرحمن بن سعود رئاسة النادي, وحين وصل الفريق إلى المباراة الفاصلة لتحديد بطل فرق الدرجة الثانية وكان الخصم فريق الاتحاد والذي فاز بهدف نظيف وكان ذلك يوم 27/5/1383 وقد أُنهيت المباراة قبل انتهاء وقتها الأصلي بسبب الشغب الذي أثاره النصراويين حينها حيث قاموا بالاعتداء على حكم المباراة "محمد الجمل" وعلى مدرب الاتحاد أيضاً والتهديد بالسلاح . وقد تم حبك مؤامرة - حسب وصف الكاتب - من قبل النصراويين وقدموا احتجاجاً على ذلك وأُجبر الحكم "الجمل" على كتابة تقرير مطابق لما جاء في احتجاج النصر بحجة إنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي وقد تم رفع الخطاب لرعاية الشباب والتي كان مديرها "عبدالله العبادي" خارج المملكة وأصدر القرار القائم بأعماله "محمد الزايدي" رغم عدم وجود صلاحيات له بإصدار أي قرار في غياب الرئيس. ورغم أن القرار العام جاء في صالح النصر بإعادة المباراة إلا أن القرار أدان النصر من خلال إيقاف لاعبيه "رزق الله سالمين" و "ناصر كرادش" لمدة 3 أشهر بسبب الاعتداء على مدرب الإتحاد, ومنع الإداري في نادي النصر"فرج الطلال" الذي هاجم الحكم وأراد ضربه من دخول الملاعب لمدة سنة كاملة . وقد رفض الاتحاد إعادة تلك المباراة احتجاجا على القرار فتم تنصيب النصر عياناً بياناً بطريقة غير مشروعة بطلاً لفرق الوسطى للدرجة الثانية. وذكرالعمري أن النصر لعب لقاء بطولة الصعود ضد بطل الغربية فريق الشباب من مكة وفاز فيها النصر بهدف ولكنه بطريقة مشبوهة أيضاً حيث شارك اللاعبان الموقوفان سالمين وكرادش رغم عدم انتهاء مدة الإيقاف الصادرة بحقهما حيث كان الإيقاف صادراً في تاريخ 27/5 ومن المفترض أن ينتهي في 27/8 وقد أقيمت المباراة في تاريخ 3/7/1383هـ. وأضاف العمري أيضا أن النصر حلّ في المركز الأخير في دوري العام التالي 1384 ولكي لا يهبط مجدداً استخرج نظام لعب مباراة فاصلة مع بطل الدرجة الثانية ولم يتم تصعيده كما حدث مع النصر في العام السابق, وقد تكرر الفعل مرة أخرى في عام 1385.كما أشار الكاتب والمؤرخ الرياضي العمري إلى أن الشيء ذاته تم فعله مع الاتحاد حين انسحب أمام فريق العلمين في عام 1385 في تصفيات كأس الملك احتجاجاً على هدف النور موسى فشطبت نتائجه واحتل المركز الأخير ليلعب مباراة فاصلة أيضاً مع بطل الدرجة الثانية وكان وقتها فريق الشرق من مكة
الريان🐆
الي على الكرسي المتحرك اكثر واحد توهق الي يدفه افدغ سحب عليه ولا ساعده على الخروج من النيران .، الحمد الله عالسلامة
زائر
الاذان قبل الوقت لايضر لكن الاقامه والصلاة في الوقت الان بعد الاذان اكيد فيه انتظار ربع ساعه وخلاص دخل الوقت
زائر
اسواق خاصه بهن واحد رجل اعمال سوى سوق للنساء محلات ولاحد عتبه من النساء----------العمل شرف وعز الانسان يغنيه عن الناس لو اقربهم له ---واللي جرب العوز والحاجه مايقول ليه وليش ماحد يبي التعب والشقا لكن يبي جيبه فيه دراهم

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