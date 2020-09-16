الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. " الأحمري " يكشف عن الحالات المستثناة من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة 

Time منذ 33 دقيقة
Views 1584
شاهد.. " الأحمري " يكشف عن الحالات المستثناة من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة 

نايف السالم (صدى):
كشف المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي الأستاذ طارق الأحمري عن 5 حالات مستثناة  في قرار مجلس الوزراء لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة  لأعضاء هيئة التدريس.

وقال الأحمري خلال مداخلة هاتفية  عبر قناة السعودية إن صدر لعضو هيئة  التدريس أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى أو بلوغ السن النظامية للتقاعد أو إلغاء الوظيفة أو العجز الصحي والوفاة ".

وأوضح الأحمري أن جميع هذه الحالات إذا لم تكمل 20 عاما فإنها تأخذ راتب من 6 أشهر فقط من آخر درجة توصل إليها عضو التدريس.

وأشار إلى أن القرار استثنى 5 حالات لمراعاة الظروف المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والجامعات ولتحقيق بيئة مثالية للموارد البشرية.

وكان مجلس الوزراء قرر صرف مكافأة خدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا في التعليم العالي في أي من الوظائف " أستاذ، أو أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد، محاضر " عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
مسكتهم بالعرق اللي يوجعهم. وياليت يقولوا و يوضّحوا لنا في اي فقرة او جملة خالفنا قواعد النشر، بدل يحذفون تعليقنا بأكمله وكأنّ الوقت الذي ضيّعناه في التفكير وصياغة وكتابة التعليق لا يعنيهم بشئ . مرة اخري اطالب مجلتنا صدي بنشر تعليقي مع حقهم بحذف العبارة او حتي الجملة التي يخافون من نشرها.
زائر الفجر
ذكر الكاتب والمؤرخ الرياضي الكبير "علي بن معتوق العمري" في أحدى مقالاته معلومات تاريخية هامة قد تثير جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية, حيث ذكر أن نادي النصر السعودي صعد من الدرجة الثانية إلى الأولى ظلماً وبلا استحقاق لها وذلك قبل حوالي 48 سنة . وروى المؤرخ العمري قصة الصعود التاريخي للنصر إلى الدرجة الأولى بطريقة غير شرعية - حسب ما ذكر- وأستشهد بكتابات بعض المؤرخين الذين عاصروا تلك الأحداث ومنهم المؤرخ الاتحادي المعروف نبيه ساعاتي . وبين ذلك بقوله بأنه في عام 1383هـ وحين تولي الرئيس الراحل الأمير عبد الرحمن بن سعود رئاسة النادي, وحين وصل الفريق إلى المباراة الفاصلة لتحديد بطل فرق الدرجة الثانية وكان الخصم فريق الاتحاد والذي فاز بهدف نظيف وكان ذلك يوم 27/5/1383 وقد أُنهيت المباراة قبل انتهاء وقتها الأصلي بسبب الشغب الذي أثاره النصراويين حينها حيث قاموا بالاعتداء على حكم المباراة "محمد الجمل" وعلى مدرب الاتحاد أيضاً والتهديد بالسلاح . وقد تم حبك مؤامرة - حسب وصف الكاتب - من قبل النصراويين وقدموا احتجاجاً على ذلك وأُجبر الحكم "الجمل" على كتابة تقرير مطابق لما جاء في احتجاج النصر بحجة إنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي وقد تم رفع الخطاب لرعاية الشباب والتي كان مديرها "عبدالله العبادي" خارج المملكة وأصدر القرار القائم بأعماله "محمد الزايدي" رغم عدم وجود صلاحيات له بإصدار أي قرار في غياب الرئيس. ورغم أن القرار العام جاء في صالح النصر بإعادة المباراة إلا أن القرار أدان النصر من خلال إيقاف لاعبيه "رزق الله سالمين" و "ناصر كرادش" لمدة 3 أشهر بسبب الاعتداء على مدرب الإتحاد, ومنع الإداري في نادي النصر"فرج الطلال" الذي هاجم الحكم وأراد ضربه من دخول الملاعب لمدة سنة كاملة . وقد رفض الاتحاد إعادة تلك المباراة احتجاجا على القرار فتم تنصيب النصر عياناً بياناً بطريقة غير مشروعة بطلاً لفرق الوسطى للدرجة الثانية. وذكرالعمري أن النصر لعب لقاء بطولة الصعود ضد بطل الغربية فريق الشباب من مكة وفاز فيها النصر بهدف ولكنه بطريقة مشبوهة أيضاً حيث شارك اللاعبان الموقوفان سالمين وكرادش رغم عدم انتهاء مدة الإيقاف الصادرة بحقهما حيث كان الإيقاف صادراً في تاريخ 27/5 ومن المفترض أن ينتهي في 27/8 وقد أقيمت المباراة في تاريخ 3/7/1383هـ. وأضاف العمري أيضا أن النصر حلّ في المركز الأخير في دوري العام التالي 1384 ولكي لا يهبط مجدداً استخرج نظام لعب مباراة فاصلة مع بطل الدرجة الثانية ولم يتم تصعيده كما حدث مع النصر في العام السابق, وقد تكرر الفعل مرة أخرى في عام 1385.كما أشار الكاتب والمؤرخ الرياضي العمري إلى أن الشيء ذاته تم فعله مع الاتحاد حين انسحب أمام فريق العلمين في عام 1385 في تصفيات كأس الملك احتجاجاً على هدف النور موسى فشطبت نتائجه واحتل المركز الأخير ليلعب مباراة فاصلة أيضاً مع بطل الدرجة الثانية وكان وقتها فريق الشرق من مكة
الريان🐆
الي على الكرسي المتحرك اكثر واحد توهق الي يدفه افدغ سحب عليه ولا ساعده على الخروج من النيران .، الحمد الله عالسلامة
زائر
الاذان قبل الوقت لايضر لكن الاقامه والصلاة في الوقت الان بعد الاذان اكيد فيه انتظار ربع ساعه وخلاص دخل الوقت
زائر
اسواق خاصه بهن واحد رجل اعمال سوى سوق للنساء محلات ولاحد عتبه من النساء----------العمل شرف وعز الانسان يغنيه عن الناس لو اقربهم له ---واللي جرب العوز والحاجه مايقول ليه وليش ماحد يبي التعب والشقا لكن يبي جيبه فيه دراهم

أخر الأخبار

تطور الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار 
تطور الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار 
Time منذ 27 ثانية Views 1007
علي هبه : النصر ليس مرشح للفوز بالبطولة الآسيوية
علي هبه : النصر ليس مرشح للفوز بالبطولة الآسيوية
Time منذ 6 دقائق Views 150
"الطيران المدني" تحدث الدليل الإرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة
"الطيران المدني" تحدث الدليل الإرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة
Time منذ 10 دقائق Views 1231
وليد الفراج : الله يعين محمد القاسم على مرتضى منصور
وليد الفراج : الله يعين محمد القاسم على مرتضى منصور
Time منذ 12 دقيقة Views 197
مواطن من ذوي الاحتياجات يفقد منزله ومركبته بأحد ثربان منطقة عسير المجاردة (فيديو)
مواطن من ذوي الاحتياجات يفقد منزله ومركبته بأحد ثربان منطقة عسير المجاردة (فيديو)
Time منذ 15 دقيقة Views 1464
السراج يعلن استقالته من حكومة الوفاق
السراج يعلن استقالته من حكومة الوفاق
Time منذ 18 دقيقة Views 1367
عبدالعزيز الغيامة : المدرب العربي لا يفرق كثيرًا عن المدرب السعودي
عبدالعزيز الغيامة : المدرب العربي لا يفرق كثيرًا عن المدرب السعودي
Time منذ 18 دقيقة Views 131
بالصور.. مرصد الفلك بـ "جامعة المؤسس" يرصد 5 من كواكب المجموعة الشمسية
بالصور.. مرصد الفلك بـ "جامعة المؤسس" يرصد 5 من كواكب المجموعة الشمسية
Time منذ 22 دقيقة Views 1312
التعاون يتفق مع كارتيون بعد 24 ساعة من مغادرة الزمالك براتب خرافي
التعاون يتفق مع كارتيون بعد 24 ساعة من مغادرة الزمالك براتب خرافي
Time منذ 27 دقيقة Views 1583
شاهد.. " الأحمري " يكشف عن الحالات المستثناة من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة 
شاهد.. " الأحمري " يكشف عن الحالات المستثناة من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة 
Time منذ 33 دقيقة Views 1584