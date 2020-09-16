الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. النيران تلتهم مواطنين أثناء أداء رقصة شعبية ببنادق البارود 

Time منذ ساعة
Views 3172
Comment 5
شاهد.. النيران تلتهم مواطنين أثناء أداء رقصة شعبية ببنادق البارود 

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو النيران تلتهم مواطنين بجنوب المملكة خلال أدائهم رقصة شعبية مشهورة استخدموا فيها بنادق البارود، مما أثار المشهد هلع وفزع الأشخاص المتواجدين.

وظهر في الفيديو عدد من المواطنين يفرون خوفا من تعرضهم لأذى بعدما اشتعلت النيران في شخص ولكن هرع عدد من المواطنين لإخمادها باستخدام أغطية، مما أحدث حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي.

ووثق المقطع مواطنين يقفزون في الهواء أثناء احتفال بالشارع مستخدمين الطبول، ولكن منظر النيران الذي اشتعل في شخص أثار الرعب في المحتفلين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
مسكتهم بالعرق اللي يوجعهم. وياليت يقولوا و يوضّحوا لنا في اي فقرة او جملة خالفنا قواعد النشر، بدل يحذفون تعليقنا بأكمله وكأنّ الوقت الذي ضيّعناه في التفكير وصياغة وكتابة التعليق لا يعنيهم بشئ . مرة اخري اطالب مجلتنا صدي بنشر تعليقي مع حقهم بحذف العبارة او حتي الجملة التي يخافون من نشرها.
زائر الفجر
ذكر الكاتب والمؤرخ الرياضي الكبير "علي بن معتوق العمري" في أحدى مقالاته معلومات تاريخية هامة قد تثير جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية, حيث ذكر أن نادي النصر السعودي صعد من الدرجة الثانية إلى الأولى ظلماً وبلا استحقاق لها وذلك قبل حوالي 48 سنة . وروى المؤرخ العمري قصة الصعود التاريخي للنصر إلى الدرجة الأولى بطريقة غير شرعية - حسب ما ذكر- وأستشهد بكتابات بعض المؤرخين الذين عاصروا تلك الأحداث ومنهم المؤرخ الاتحادي المعروف نبيه ساعاتي . وبين ذلك بقوله بأنه في عام 1383هـ وحين تولي الرئيس الراحل الأمير عبد الرحمن بن سعود رئاسة النادي, وحين وصل الفريق إلى المباراة الفاصلة لتحديد بطل فرق الدرجة الثانية وكان الخصم فريق الاتحاد والذي فاز بهدف نظيف وكان ذلك يوم 27/5/1383 وقد أُنهيت المباراة قبل انتهاء وقتها الأصلي بسبب الشغب الذي أثاره النصراويين حينها حيث قاموا بالاعتداء على حكم المباراة "محمد الجمل" وعلى مدرب الاتحاد أيضاً والتهديد بالسلاح . وقد تم حبك مؤامرة - حسب وصف الكاتب - من قبل النصراويين وقدموا احتجاجاً على ذلك وأُجبر الحكم "الجمل" على كتابة تقرير مطابق لما جاء في احتجاج النصر بحجة إنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي وقد تم رفع الخطاب لرعاية الشباب والتي كان مديرها "عبدالله العبادي" خارج المملكة وأصدر القرار القائم بأعماله "محمد الزايدي" رغم عدم وجود صلاحيات له بإصدار أي قرار في غياب الرئيس. ورغم أن القرار العام جاء في صالح النصر بإعادة المباراة إلا أن القرار أدان النصر من خلال إيقاف لاعبيه "رزق الله سالمين" و "ناصر كرادش" لمدة 3 أشهر بسبب الاعتداء على مدرب الإتحاد, ومنع الإداري في نادي النصر"فرج الطلال" الذي هاجم الحكم وأراد ضربه من دخول الملاعب لمدة سنة كاملة . وقد رفض الاتحاد إعادة تلك المباراة احتجاجا على القرار فتم تنصيب النصر عياناً بياناً بطريقة غير مشروعة بطلاً لفرق الوسطى للدرجة الثانية. وذكرالعمري أن النصر لعب لقاء بطولة الصعود ضد بطل الغربية فريق الشباب من مكة وفاز فيها النصر بهدف ولكنه بطريقة مشبوهة أيضاً حيث شارك اللاعبان الموقوفان سالمين وكرادش رغم عدم انتهاء مدة الإيقاف الصادرة بحقهما حيث كان الإيقاف صادراً في تاريخ 27/5 ومن المفترض أن ينتهي في 27/8 وقد أقيمت المباراة في تاريخ 3/7/1383هـ. وأضاف العمري أيضا أن النصر حلّ في المركز الأخير في دوري العام التالي 1384 ولكي لا يهبط مجدداً استخرج نظام لعب مباراة فاصلة مع بطل الدرجة الثانية ولم يتم تصعيده كما حدث مع النصر في العام السابق, وقد تكرر الفعل مرة أخرى في عام 1385.كما أشار الكاتب والمؤرخ الرياضي العمري إلى أن الشيء ذاته تم فعله مع الاتحاد حين انسحب أمام فريق العلمين في عام 1385 في تصفيات كأس الملك احتجاجاً على هدف النور موسى فشطبت نتائجه واحتل المركز الأخير ليلعب مباراة فاصلة أيضاً مع بطل الدرجة الثانية وكان وقتها فريق الشرق من مكة
الريان🐆
الي على الكرسي المتحرك اكثر واحد توهق الي يدفه افدغ سحب عليه ولا ساعده على الخروج من النيران .، الحمد الله عالسلامة
زائر
الاذان قبل الوقت لايضر لكن الاقامه والصلاة في الوقت الان بعد الاذان اكيد فيه انتظار ربع ساعه وخلاص دخل الوقت
زائر
اسواق خاصه بهن واحد رجل اعمال سوى سوق للنساء محلات ولاحد عتبه من النساء----------العمل شرف وعز الانسان يغنيه عن الناس لو اقربهم له ---واللي جرب العوز والحاجه مايقول ليه وليش ماحد يبي التعب والشقا لكن يبي جيبه فيه دراهم

أخر الأخبار

علي هبه : النصر ليس مرشح للفوز بالبطولة الآسيوية
علي هبه : النصر ليس مرشح للفوز بالبطولة الآسيوية
Time منذ 6 دقائق Views 141
"الطيران المدني" تحدث الدليل الإرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة
"الطيران المدني" تحدث الدليل الإرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة
Time منذ 9 دقائق Views 1226
وليد الفراج : الله يعين محمد القاسم على مرتضى منصور
وليد الفراج : الله يعين محمد القاسم على مرتضى منصور
Time منذ 12 دقيقة Views 194
مواطن من ذوي الاحتياجات يفقد منزله ومركبته بأحد ثربان منطقة عسير المجاردة (فيديو)
مواطن من ذوي الاحتياجات يفقد منزله ومركبته بأحد ثربان منطقة عسير المجاردة (فيديو)
Time منذ 14 دقيقة Views 1445
السراج يعلن استقالته من حكومة الوفاق
السراج يعلن استقالته من حكومة الوفاق
Time منذ 17 دقيقة Views 1366
عبدالعزيز الغيامة : المدرب العربي لا يفرق كثيرًا عن المدرب السعودي
عبدالعزيز الغيامة : المدرب العربي لا يفرق كثيرًا عن المدرب السعودي
Time منذ 18 دقيقة Views 129
بالصور.. مرصد الفلك بـ "جامعة المؤسس" يرصد 5 من كواكب المجموعة الشمسية
بالصور.. مرصد الفلك بـ "جامعة المؤسس" يرصد 5 من كواكب المجموعة الشمسية
Time منذ 22 دقيقة Views 1304
التعاون يتفق مع كارتيون بعد 24 ساعة من مغادرة الزمالك براتب خرافي
التعاون يتفق مع كارتيون بعد 24 ساعة من مغادرة الزمالك براتب خرافي
Time منذ 27 دقيقة Views 1574
شاهد.. " الأحمري " يكشف عن الحالات المستثناة من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة 
شاهد.. " الأحمري " يكشف عن الحالات المستثناة من استحقاق مكافأة نهاية الخدمة 
Time منذ 33 دقيقة Views 1570
عساف القرني يرحل عن الاتحاد
عساف القرني يرحل عن الاتحاد
Time منذ 44 دقيقة Views 1815