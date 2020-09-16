البحرين تعتمد شهادة فحص كورونا من قبل " الصحة السعودية " لدخول الزائرين

وكالات (صدى):
قال وزير الداخلية البحريني، الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، إن بلاده اعتمدت شهادات فحص كورونا المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية للقادمين عبر جسر الملك فهد تسهيلاً لإجراءاتهم.
وأضاف وزير الداخلية البحريني أن كافة شهادات فحص المسحة الأنفية " PCR " للكشف عن فيروس كورونا المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية والتي لم تمض عليها مدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص، ستكون سارية المفعول والصلاحية لحاملي تلك الشهادات لدخول مملكة البحرين، دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى.
وأوضح وزير الداخلية البحريني أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية في السعودية للربط الإلكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلًا على جميع الزائرين.