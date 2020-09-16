الأعداد السابقة للصحيفة

البحرين تعتمد شهادة فحص كورونا من قبل " الصحة السعودية " لدخول الزائرين

Time منذ 31 دقيقة
Views 1478
Comment 1
البحرين تعتمد شهادة فحص كورونا من قبل " الصحة السعودية " لدخول الزائرين

وكالات (صدى):
قال وزير الداخلية البحريني، الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، إن بلاده اعتمدت شهادات فحص كورونا المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية للقادمين عبر جسر الملك فهد تسهيلاً لإجراءاتهم.

وأضاف وزير الداخلية البحريني أن كافة شهادات فحص المسحة الأنفية " PCR " للكشف عن فيروس كورونا المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية والتي لم تمض عليها مدة 72 ساعة من وقت إجراء الفحص، ستكون سارية المفعول والصلاحية لحاملي تلك الشهادات لدخول مملكة البحرين، دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى.

وأوضح وزير الداخلية البحريني أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية في السعودية للربط الإلكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلًا على جميع الزائرين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
أبو عبدالله الحربي
فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وسعودية النور مهبط الوحي والنور لجميع الشعب وطني فخري وعزي اتذكرة وازداد شوق عند تذكرة شموخ بقادته وشعب رافع الرأس جبل صاد فمن له ذلك فضل وشكر يامهبط الانبياء و الصحابة ..أحفاد أجداده فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 🕋🇸🇦😍☝
abdul
ما شفنا في المقطع هي راكبة علي واحد، او واحد راكب عليها حتي يقال " لحظة خيانة "
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. ممتاز ...
احمد
قص رقبته

أخر الأخبار

شاهد.. كيفية رصد التجاوزات على مواقع التواصل
شاهد.. كيفية رصد التجاوزات على مواقع التواصل
Time منذ 16 دقيقة Views 1434
الاتحاد الأسيوي يوفر غرف إضافية للاعبي الهلال
الاتحاد الأسيوي يوفر غرف إضافية للاعبي الهلال
Time منذ 25 دقيقة Views 1585
كروز السعودية تحت مجهر المشاهير
كروز السعودية تحت مجهر المشاهير
Time منذ 27 دقيقة Views 1199
البحرين تعتمد شهادة فحص كورونا من قبل " الصحة السعودية " لدخول الزائرين
البحرين تعتمد شهادة فحص كورونا من قبل " الصحة السعودية " لدخول الزائرين
Time منذ 31 دقيقة Views 1478
ظهور نتائج فحص كورونا للنصر
ظهور نتائج فحص كورونا للنصر
Time منذ ساعة Views 2299
لحظة القبض على مغربية تخون زوجها
لحظة القبض على مغربية تخون زوجها
Time منذ ساعة Views 947
خربت الكشتة عليهم
خربت الكشتة عليهم
Time منذ ساعة Views 432
شاهد..الإعلامية "لجين عمران" تستعرض خزانة أحذيتها: سأتخلص منها
شاهد..الإعلامية "لجين عمران" تستعرض خزانة أحذيتها: سأتخلص منها
Time منذ ساعة Views 875
شاهد.. طائرة القوات الجوية الملكية تشارك في أضخم عرض جوي بسماء المملكة
شاهد.. طائرة القوات الجوية الملكية تشارك في أضخم عرض جوي بسماء المملكة
Time منذ ساعة Views 1919
الاستغناء عن مدرب برنامج الابتعاث لتطوير مواهب الكرة الهولندي
الاستغناء عن مدرب برنامج الابتعاث لتطوير مواهب الكرة الهولندي
Time منذ ساعة Views 1765