الاستغناء عن مدرب برنامج الابتعاث لتطوير مواهب الكرة الهولندي

طلال الغامدي (صدى):
أنهى اتحاد كرة القدم خدمات الهولندي دامين هيرتوج المدير الفني للبرنامج، بعد التوصل لاتفاق مع برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، وتعيين صالح المحمدي بدلا منه
وكانت تمت الاستعانة بالمدرب للإشراف الفني على المنتخب تحت 19 عامًا خلال نهائيات كأس آسيا 2020 التي كان من المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.
واستغنى الاتحاد عنه بعد 3 أشهر فقط ، حيث تم التعاقد معه في منتصف يونيو الماضي من عام 2020 الجاري، وأكد الاتحاد أن قراره جاء نظرًا لتأجيل البطولة إلى وقت لاحق من العام المقبل بسبب ظروف جائحة كورونا، ورغبةً من برنامج الابتعاث بالاستفادة من خدماته خلال هذه الفترة.