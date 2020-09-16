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الاستغناء عن مدرب برنامج الابتعاث لتطوير مواهب الكرة الهولندي

Time منذ ساعة
Views 1765
الاستغناء عن مدرب برنامج الابتعاث لتطوير مواهب الكرة الهولندي

طلال الغامدي (صدى):
أنهى اتحاد كرة القدم خدمات الهولندي دامين هيرتوج المدير الفني للبرنامج، بعد التوصل لاتفاق مع برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، وتعيين صالح المحمدي بدلا منه

وكانت تمت الاستعانة بالمدرب للإشراف الفني على المنتخب تحت 19 عامًا خلال نهائيات كأس آسيا 2020 التي كان من المقرر إقامتها في أوزبكستان أكتوبر المقبل.

واستغنى الاتحاد عنه بعد 3 أشهر فقط ، حيث تم التعاقد معه في منتصف يونيو الماضي من عام 2020 الجاري، وأكد الاتحاد أن قراره جاء نظرًا لتأجيل البطولة إلى وقت لاحق من العام المقبل بسبب ظروف جائحة كورونا، ورغبةً من برنامج الابتعاث بالاستفادة من خدماته خلال هذه الفترة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
أبو عبدالله الحربي
فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وسعودية النور مهبط الوحي والنور لجميع الشعب وطني فخري وعزي اتذكرة وازداد شوق عند تذكرة شموخ بقادته وشعب رافع الرأس جبل صاد فمن له ذلك فضل وشكر يامهبط الانبياء و الصحابة ..أحفاد أجداده فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 🕋🇸🇦😍☝
abdul
ما شفنا في المقطع هي راكبة علي واحد، او واحد راكب عليها حتي يقال " لحظة خيانة "
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. ممتاز ...
احمد
قص رقبته

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