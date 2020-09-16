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شاهد.. معلم يستخدم مرآة مكياج لشرح الدروس لطلابه عبر الإنترنت 

Time منذ 11 دقيقة
Views 1273
شاهد.. معلم يستخدم مرآة مكياج لشرح الدروس لطلابه عبر الإنترنت 

علي القحطاني (صدى):
رصد مقطع فيديو طريقة سهلة تمكن المعلمين والمعلمات من شرح الدروس للطلاب عبر الإنترنت، مما أثارت إعجاب المواطنين.

وبدا في المقطع معلم يشرح الدروس لطلابه بطريقة مبتكرة وممتعة تمكن الطالب من رؤية ما يشرحه المعلم على السبورة، حيث لاقي الفيديو تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وظهر المعلم في المقطع المتداول يشرح طريقة الاستخدام من خلال فتحه لكاميرا أحد البرامج التفاعلية على اللاب توب، ثم وضع مرآه خاصة بالمكياج على عدسة كاميرا اللاب التوب كي تعكس لوحة المفاتيح، وبعدها وضع لوح " سبورة " فوق لوحة المفاتيح مباشرة لتنعكس صورتها في المرآة، ومن ثم تظهر في الكاميرا للطالب ويظهر عليها ما يكتبه المعلم أثناء شرح الدرس.

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أحدث التعليقات

زنبيل سياسه
وقعدنا لا غرب ولا شرق
سلطان
ما الفائدة من الدراسة والتعب والشقى من اولادنا وبناتنا وفي النهاية شغل مايحتاج شهادة مثل بيع الشاي بالشارع ولا تلميع سيارات وبكرة غسيل سيارات هل هذا مستوى المواطن السعودي ؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه سبحان الله .. .. اعجبتني قفزته عن الأسد وقفزته بوسط الماء ، وانجاه الله ، سبحانه ..
احمد
واضح انه بريء وماسوى شيء ... هذه مهايطيه وحبت تسوي اكشن على حساب هالاسود الزنجي الغلبان
خالد
تراها كذابه .. هذه مجنسه وتستلم فلوس من العلمانيين وهي تقوم بالتمثيل لكي تجر بناتنا للعمل وسط الرجال والعماله الوافده . انتبهوا ياناس من هالمجنسات السلق .

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