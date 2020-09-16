مطاعم «سولت» تقيم لقاء توظيف فوري للمواطنين من الجنسين بالرياض

الرياض (صدى):
أعلنت مطاعم سولت عن إقامة لقاء توظيف فوري للسعوديين من الجنسين شباب وبنات بالرياض.
وأوضحت سلسلة المطاعم تفاصيل الوظائف المتاحة والتي جاءت كالتالي:
الشواغر الوظيفية:
كاشير - مضيف - مقدم طعام - باريستا - طاهي مبتدئ او خبرة.
المميزات:
رواتب تصل إلى ٥٠٠٠ ريال - تأمين طبي - بيئة عمل محفزة متعاونة وتطور وظيفي.
موعد ومكان المقابلات:
مطعم سولت الرياض بارك من ٤ م إلى ٧ م، يوم الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، يرجى إحضار السيرة الذاتية والإلتزام بالاحترازات الوقائية.
وشددت على أهمية ارتداء لباس باللون الأسود لمباشرة التدريب، وللدخول للموقع من هنا