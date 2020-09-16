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تعاون دولي صيني لتطوير اليورانيوم في المملكة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1531
تعاون دولي صيني لتطوير اليورانيوم في المملكة

الرياض (صدى):
نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة تظهر تعاونها مع معهد مرتبط بالصين لإيجاد وتطوير اليورانيوم للسعودية للأغراض السلمية.

وذكرت «بلومبيرغ نيوز» أنه في الوقت نفسه، يعمل الجيولوجيون الصينيون مع نظرائهم في المملكة للعثور على رواسب اليورانيوم.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي: "من المهم جداً أن تكون الوكالة موجودة وتعمل مع أي دولة تريد القيام بأي نشاط متعلق بدورة الوقود النووي".

وأضافت «بلومبيرغ» أن المملكة صعدت من سعيها للحصول على التقنيات النووية لأهداف سلمية في السنوات الأخيرة، حيث أثار اهتمام الشركات العالمية من كوريا الجنوبية إلى روسيا والولايات المتحدة.

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أحدث التعليقات

زنبيل سياسه
وقعدنا لا غرب ولا شرق
سلطان
ما الفائدة من الدراسة والتعب والشقى من اولادنا وبناتنا وفي النهاية شغل مايحتاج شهادة مثل بيع الشاي بالشارع ولا تلميع سيارات وبكرة غسيل سيارات هل هذا مستوى المواطن السعودي ؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه سبحان الله .. .. اعجبتني قفزته عن الأسد وقفزته بوسط الماء ، وانجاه الله ، سبحانه ..
احمد
واضح انه بريء وماسوى شيء ... هذه مهايطيه وحبت تسوي اكشن على حساب هالاسود الزنجي الغلبان
خالد
تراها كذابه .. هذه مجنسه وتستلم فلوس من العلمانيين وهي تقوم بالتمثيل لكي تجر بناتنا للعمل وسط الرجال والعماله الوافده . انتبهوا ياناس من هالمجنسات السلق .

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