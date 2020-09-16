تعاون دولي صيني لتطوير اليورانيوم في المملكة

الرياض (صدى):
نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة تظهر تعاونها مع معهد مرتبط بالصين لإيجاد وتطوير اليورانيوم للسعودية للأغراض السلمية.
وذكرت «بلومبيرغ نيوز» أنه في الوقت نفسه، يعمل الجيولوجيون الصينيون مع نظرائهم في المملكة للعثور على رواسب اليورانيوم.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي: "من المهم جداً أن تكون الوكالة موجودة وتعمل مع أي دولة تريد القيام بأي نشاط متعلق بدورة الوقود النووي".
وأضافت «بلومبيرغ» أن المملكة صعدت من سعيها للحصول على التقنيات النووية لأهداف سلمية في السنوات الأخيرة، حيث أثار اهتمام الشركات العالمية من كوريا الجنوبية إلى روسيا والولايات المتحدة.