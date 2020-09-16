وفاة وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
وقع اليوم الأربعاء، حادث انقلاب في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، ما أدى إلى إصابتين خطيرتين ووفاة شخص.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب، في تمام الساعة 17:19 مساء اليوم في محافظة المخواه.
وأشار إلى أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود 3 إصابات نتج عنها حالة وفاة بالموقع وإصابتين خطيرتين.
وأضاف: وتم التدخل إسعافيًا لهما ونقلهم إلى مستشفى المخواه "، سائلا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفي.