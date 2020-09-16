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آل الشيخ يخرج عن صمته ويرد على منتقديه : "هوا أي حاجه تتحط عليا"

Time منذ 34 دقيقة
Views 1701
آل الشيخ يخرج عن صمته ويرد على منتقديه : "هوا أي حاجه تتحط عليا"

طلال الغامدي (صدى):
عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن استيائه من تعمد البعض مهاجمته وإقحام اسمه في خلافات وأمور لا تتعلق به.

وكان المدير الفني لنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون قد أنهى يوم أمس علاقته مع النادي، فيما اتهم بعض جماهير النادي آل الشيخ بأنه وراء رحيل كارتيرون .

وفضل آل الشيخ الرد على منتقديه، وكتب على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" :" هوا اي حاجه تتحط عليا ... هو الاسماعيلي وحرس الحدود عندهم اي مشاكل كمان عشان اكون فيها كمان!! لا حول ولاقوه الا بالله".

يذكر أن رحيل كارتيرون جاء بشكل مفاجئ، حيث قدم أمس اعتذاره عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي دون توضيح الأسباب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خيب الله تعبه هو ومن هو على شاكلته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خيب الله تعبه هو ومن هو على شاكلته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من توفي ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم من توفي ويشفي من اصيب .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
نجت بقضل الله ..

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