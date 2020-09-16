المالك القطري لنادي مالقا الإسباني متهم بالاستيلاء على مبلغ ضخم من النادي

نواف السالم (صدى):
وجهت مححكمة إسبانية إلى الشيخ القطري عبدالله آل ثاني، مالك نادي ملقا الإسباني وعائلته تهمة جديدة بالاستيلاء على مبلغ 8.5 مليون يورو من خزائن النادي المتعثر.
وقالت المحكمة إن "آل ثاني" استولى على الأموال لاستخدامها في شراء السيارات الفاخرة والعقارات الخاصة.
وأجرت الشرطة تحريات حول حسابات النادي الذي هبط من دوري الدرجة الأولى في 2018 حيث توصلت إلة أن آل ثاني وعائلته يدينون للنادي بمبلغ 7.3 مليون يورو جاءت على شكل قروض، وتم إضافة 1.2 مليون يورو أخرى، وهو ما يعتبر أمراً غير قانوني ، بحسب العربية نت .
وأشارت الشرطة إلى أن النادي الإسباني خسر 43 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني بعد هبوطه إلى الدرجة الأدنى، فيما استمرت العائلة بالحصول على القروض من خزينة النادي .
واستخدمت عائلة المالك5.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 1.4 مليون يورو من المكافآت السنوية أثناء وجودهم في مجلس الإدارة لدفع تكاليف الرحلات الجوية والعطلات والفنادق والسائقين الخاصين، بالإضافة إلى شراء السيارات وتكاليف الإقامة وأتعاب المحامين، دون أن يتم ردها.