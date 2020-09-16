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القيادة تهنئ يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد يوشيهيدي سوغا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

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أحدث التعليقات

QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... اللهم لا شماته
ابوبدر
خراب في خراب.. الله لا يبلانا مجتمعات قذرة ظهرت على وجه الارض والله يكفينا شرهم. اسأل الله ان لا ياخذنا بعذاب باسبابهم. لابد ان الامة الاسلامية واخص الامة العربية تصحى لبناتها وعيالها لانهم وصلوا الى مراحل متقدمة من الخراب والفساد والفسق والفجور. واللي نراه اليوم قليل من اللي ما نراه.
واحد منصف
للمعلومية تذاكر السفر ارتفعت قبل التصريح لكن تلك الزيادة لايريد حسابها وحاليا زيادة يقولون بسبب كرسي فارغ للمعلومية درجة الاعمال لايوجد فيها كرسي فارغ فلماذا زاد سعرها
زعيم اااسيا
ليش تتكلم عن الماضي اقرب حادثه مايكون لم وصل الافاوض لخط مسدود سحب من السياره والفله والجوال والسهلاوي لم طرد لحظه تتويج بالدوري من محسن الحارثي خالد الغامدي من من الدخول التدريب عبدالله سالم حرم من الاعب لسته اشهر والقائمه تطور والمستقبل راح يزيد ضحايا العبث بحقوق الانسانيه قبل الماديه اذا رئيسهم الفاشخ يتمنى الهلال يهزم في النهائي وبعض اعلامهم يصفون تيشمورا حكم عادل وهدف جحفلي الذي فسخ بشوتهم وادخلوهم دورات المياه تسلل ويصفون ماجد عبدالله اسطوره في الرياض والفيفا فالعالم تصف سامي الحابر اسطورها وسفيرها فالقاره الاسيويه تنتظر منهم عقول او فكر احترافي هذي ثقافتهم وطقوسهم ورثوها من جدهم فالسودان

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