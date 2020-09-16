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" فيفا " يفاجئ الاتحادات بقرار سار 

Time منذ 37 دقيقة
Views 1644
" فيفا " يفاجئ الاتحادات بقرار سار 

وكالات (صدى):
أعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " الضوء الأخضر للاتحادات بعد تلقيه أكثر من 150 طلبا للحصول على الدعم المالي البالغ 1.5 مليون دولار من صندوق الإغاثة الخاص بأزمة كورونا.

ومن جهته، قال أولي رين رئيس اللجنة المشرفة على عملية توزيع المساعدات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا من جانب الفيفا إن دفعات من قيمة الدعم المالي جرى تحويلها بالفعل إلى اتحادات أعضاء.

وجاء ذلك عبر مؤتمر صحفي عقد عبر الاتصال المرئي عن بعد " فيديو كونفرانس ليفاجئ الاتحادات بتسهيلات مالية بعد تلقيه طلبات إغاثة.

يذكر أن مجلس الفيفا وافق في أواخر يوليو الماضي على لوائح خطة إغاثة للاتحادات الوطنية الأعضاء، وقد أكد رين أن كل الأموال تأتي من صناديق الفيفا.

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أحدث التعليقات

QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... اللهم لا شماته
ابوبدر
خراب في خراب.. الله لا يبلانا مجتمعات قذرة ظهرت على وجه الارض والله يكفينا شرهم. اسأل الله ان لا ياخذنا بعذاب باسبابهم. لابد ان الامة الاسلامية واخص الامة العربية تصحى لبناتها وعيالها لانهم وصلوا الى مراحل متقدمة من الخراب والفساد والفسق والفجور. واللي نراه اليوم قليل من اللي ما نراه.
واحد منصف
للمعلومية تذاكر السفر ارتفعت قبل التصريح لكن تلك الزيادة لايريد حسابها وحاليا زيادة يقولون بسبب كرسي فارغ للمعلومية درجة الاعمال لايوجد فيها كرسي فارغ فلماذا زاد سعرها
زعيم اااسيا
ليش تتكلم عن الماضي اقرب حادثه مايكون لم وصل الافاوض لخط مسدود سحب من السياره والفله والجوال والسهلاوي لم طرد لحظه تتويج بالدوري من محسن الحارثي خالد الغامدي من من الدخول التدريب عبدالله سالم حرم من الاعب لسته اشهر والقائمه تطور والمستقبل راح يزيد ضحايا العبث بحقوق الانسانيه قبل الماديه اذا رئيسهم الفاشخ يتمنى الهلال يهزم في النهائي وبعض اعلامهم يصفون تيشمورا حكم عادل وهدف جحفلي الذي فسخ بشوتهم وادخلوهم دورات المياه تسلل ويصفون ماجد عبدالله اسطوره في الرياض والفيفا فالعالم تصف سامي الحابر اسطورها وسفيرها فالقاره الاسيويه تنتظر منهم عقول او فكر احترافي هذي ثقافتهم وطقوسهم ورثوها من جدهم فالسودان

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