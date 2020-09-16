" فيفا " يفاجئ الاتحادات بقرار سار 

وكالات (صدى):
أعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " الضوء الأخضر للاتحادات بعد تلقيه أكثر من 150 طلبا للحصول على الدعم المالي البالغ 1.5 مليون دولار من صندوق الإغاثة الخاص بأزمة كورونا.
ومن جهته، قال أولي رين رئيس اللجنة المشرفة على عملية توزيع المساعدات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا من جانب الفيفا إن دفعات من قيمة الدعم المالي جرى تحويلها بالفعل إلى اتحادات أعضاء.
وجاء ذلك عبر مؤتمر صحفي عقد عبر الاتصال المرئي عن بعد " فيديو كونفرانس ليفاجئ الاتحادات بتسهيلات مالية بعد تلقيه طلبات إغاثة.
يذكر أن مجلس الفيفا وافق في أواخر يوليو الماضي على لوائح خطة إغاثة للاتحادات الوطنية الأعضاء، وقد أكد رين أن كل الأموال تأتي من صناديق الفيفا.