ناصر الخليفي يعترف بترتيب لقاء سابق بين تميم بن حمد وأمين "فيفا" السابق

نواف السالم (صدى):
اعترف القطري ناصر الخليفي، بترتيب لقاء سابق بين تميم بن حمد وأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق الفرنسي جيروم فالكه.
كما أقر "فالكه" أمام المحكمة، بأنه طلب أموال من "الخليفي"، قائلًا: " كنت أعيش ضغوطات كبيرة للغاية.. كنت ملزما بإيجاد تمويلات لشراء الفيلا بيانكا، خاصة وأن البنك السويسري لم يوافق على منحي أي قرض، كان على أن أجد تمويلاً للفيلا، فقمت بطلب أموال من الخليفي بالفعل ".
واستحدث جيروم فالكه بريدًا سريًا بينه وبين ناصر الخليفي، واتضح للمحكمة أن "بي إن سبورتس" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى للفرنسي فالكه.
يذكر أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، يمثل أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.