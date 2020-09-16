الأعداد السابقة للصحيفة

ناصر الخليفي يعترف بترتيب لقاء سابق بين تميم بن حمد وأمين "فيفا" السابق

Time منذ 22 دقيقة
Views 1438
ناصر الخليفي يعترف بترتيب لقاء سابق بين تميم بن حمد وأمين "فيفا" السابق

نواف السالم (صدى):
اعترف القطري ناصر الخليفي، بترتيب لقاء سابق بين تميم بن حمد وأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق الفرنسي جيروم فالكه.

كما أقر "فالكه" أمام المحكمة، بأنه طلب أموال من "الخليفي"، قائلًا: " كنت أعيش ضغوطات كبيرة للغاية.. كنت ملزما بإيجاد تمويلات لشراء الفيلا بيانكا، خاصة وأن البنك السويسري لم يوافق على منحي أي قرض، كان على أن أجد تمويلاً للفيلا، فقمت بطلب أموال من الخليفي بالفعل ".

واستحدث جيروم فالكه بريدًا سريًا بينه وبين ناصر الخليفي، واتضح للمحكمة أن "بي إن سبورتس" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى للفرنسي فالكه.

يذكر أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، يمثل أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذوب تسبد الوغد واحرق نفسيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذوب تسبد الوغد واحرق نفسيته ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليك به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليك به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليك به

أخر الأخبار

بدور البراهيم تنفصل رسميا عن زوجها
بدور البراهيم تنفصل رسميا عن زوجها
Time منذ 4 دقائق Views 78
بالفيديو.. حقيقة شدة أعراض ‎كورونا الجديد على المصاب بالفيروسات السابقة
بالفيديو.. حقيقة شدة أعراض ‎كورونا الجديد على المصاب بالفيروسات السابقة
Time منذ 8 دقائق Views 1223
لاعب بايرن ميونيخ السابق ينهي علاقته مع وكيل أعماله بعد مفاوضات الهلال
لاعب بايرن ميونيخ السابق ينهي علاقته مع وكيل أعماله بعد مفاوضات الهلال
Time منذ 15 دقيقة Views 1424
بالفيديو.. الطيران المدني: على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر
بالفيديو.. الطيران المدني: على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر
Time منذ 19 دقيقة Views 1295
ناصر الخليفي يعترف بترتيب لقاء سابق بين تميم بن حمد وأمين "فيفا" السابق
ناصر الخليفي يعترف بترتيب لقاء سابق بين تميم بن حمد وأمين "فيفا" السابق
Time منذ 22 دقيقة Views 1438
بالفيديو.. مقطع مروع لخادمة تتعلق بصندوق سيارة مسرعة
بالفيديو.. مقطع مروع لخادمة تتعلق بصندوق سيارة مسرعة
Time منذ 27 دقيقة Views 336
اكتشاف آثار أقدام بشرية وحيوانية تعود لـ120 ألف سنة في تبوك
اكتشاف آثار أقدام بشرية وحيوانية تعود لـ120 ألف سنة في تبوك
Time منذ 29 دقيقة Views 1450
ألوانها المبهرة وقدرة على الركن الذاتي من بين مميزات مرسيدس B-class شاهد.. موديل 2021
ألوانها المبهرة وقدرة على الركن الذاتي من بين مميزات مرسيدس B-class شاهد.. موديل 2021
Time منذ 30 دقيقة Views 1187
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح علاج استمرار فقدان حاسم الشم بعد التعافي
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح علاج استمرار فقدان حاسم الشم بعد التعافي
Time منذ 32 دقيقة Views 1368
شرطية تحاول انقاذ صديقها من الموت
شرطية تحاول انقاذ صديقها من الموت
Time منذ 35 دقيقة Views 285