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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 982 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 306,004 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 31 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4369 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة: يواصل الرصد العالمي ملاحظة الزيادة، ويقترب العدد العالمي من 30 مليون حالة، لافتًا إلى أن استنشاق روائح متعددة يساعد في استعادة حاسة الشم لمن أصيب بكورونا.

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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذوب تسبد الوغد واحرق نفسيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذوب تسبد الوغد واحرق نفسيته ..
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