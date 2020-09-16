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"لوشيسكو" يضع النقاط على الحروف قبل مواجهة باختاكور غداً

Time منذ 49 دقيقة
Views 1602
"لوشيسكو" يضع النقاط على الحروف قبل مواجهة باختاكور غداً

ماجد محمد (صدى):
عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأربعاء رازفان لوشيسكو مؤتمراً صحفياً قبيل لقاء الغد أمام باختاكور الأوزباكستاني ضمن الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا .

وأكد " لوشيسكو " على استعداد الفريق بشكل جيد قائلاً : قرأنا المنافس بشكل ممتاز بعد أول مباراة ، ولن تتغير الكثير من الأشياء الفنية بين الفريقين .

كما أشار أن فريق باختاكور مميز وكان منافس للهلال لكن الهلال سيواصل حصد النقاط بعدأن ظفر بالنقاط كاملة في الثلاث مباريات التي خاضها .

وأضاف : علينا العمل ثم العمل لتجاوز هذه المرحلة من الظروف وضغط المباريات لتحقيق الهدف المطلوب .

في سياق متصل ، أكد نجم الهلال والمنتخب الوطني سالم الدوسري أن فريق الهلال يدرك جيداً أهمية مواجهة الغد وسيركز بشكل كبير لحصد ثلاث نقاط .

وأضاف : نملك ثقة عالية في أنفسنا ونعرف قيمتنا كلاعبين .. ولأننا نلعب في الهلال نطمح بالوصول إلى النهاية وتحقيق البطولة .

 

 

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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذوب تسبد الوغد واحرق نفسيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذوب تسبد الوغد واحرق نفسيته ..
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