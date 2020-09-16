الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. معلم بتبوك يحول حجرة بمنزله لفصل دراسي للشرح للطلاب عن بعد

Time منذ 57 دقيقة
Views 1566
Comment 2
شاهد.. معلم بتبوك يحول حجرة بمنزله لفصل دراسي للشرح للطلاب عن بعد

تبوك (صدى):
وثق مقطع فيديو تحويل المعلم هايل الرشيدي الذي يعمل بإحدى مدارس منطقة تبوك ، تحويل حجرة منزله لفصل دراسي أثناء شرح دروس مادة الرياضيات عبر منصة "مدرستي".

وقالت إدارة التعليم بمنطقة تبوك بأن المعلم هايل الرشيدي بثانوية عبدالرحمن بن عوف حول إحدى الحجرات بمنزله لفصل دراسي، حيث هيأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها 3 قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت).

وبينت الوزارة بأنه يستفيد من منصة مدرستي أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، بجانب ٥٢٥ ألف معلم ومعلمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين؛ حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات والمهام والأدوار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذوب تسبد الوغد واحرق نفسيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ذوب تسبد الوغد واحرق نفسيته ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليك به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليك به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليك به

أخر الأخبار

بدور البراهيم تنفصل رسميا عن زوجها
بدور البراهيم تنفصل رسميا عن زوجها
Time منذ 4 دقائق Views 75
بالفيديو.. حقيقة شدة أعراض ‎كورونا الجديد على المصاب بالفيروسات السابقة
بالفيديو.. حقيقة شدة أعراض ‎كورونا الجديد على المصاب بالفيروسات السابقة
Time منذ 8 دقائق Views 1205
لاعب بايرن ميونيخ السابق ينهي علاقته مع وكيل أعماله بعد مفاوضات الهلال
لاعب بايرن ميونيخ السابق ينهي علاقته مع وكيل أعماله بعد مفاوضات الهلال
Time منذ 14 دقيقة Views 1422
بالفيديو.. الطيران المدني: على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر
بالفيديو.. الطيران المدني: على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر
Time منذ 18 دقيقة Views 1289
ناصر الخليفي يعترف بترتيب لقاء سابق بين تميم بن حمد وأمين "فيفا" السابق
ناصر الخليفي يعترف بترتيب لقاء سابق بين تميم بن حمد وأمين "فيفا" السابق
Time منذ 21 دقيقة Views 1429
بالفيديو.. مقطع مروع لخادمة تتعلق بصندوق سيارة مسرعة
بالفيديو.. مقطع مروع لخادمة تتعلق بصندوق سيارة مسرعة
Time منذ 26 دقيقة Views 328
اكتشاف آثار أقدام بشرية وحيوانية تعود لـ120 ألف سنة في تبوك
اكتشاف آثار أقدام بشرية وحيوانية تعود لـ120 ألف سنة في تبوك
Time منذ 28 دقيقة Views 1441
ألوانها المبهرة وقدرة على الركن الذاتي من بين مميزات مرسيدس B-class شاهد.. موديل 2021
ألوانها المبهرة وقدرة على الركن الذاتي من بين مميزات مرسيدس B-class شاهد.. موديل 2021
Time منذ 30 دقيقة Views 1187
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح علاج استمرار فقدان حاسم الشم بعد التعافي
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح علاج استمرار فقدان حاسم الشم بعد التعافي
Time منذ 31 دقيقة Views 1363
شرطية تحاول انقاذ صديقها من الموت
شرطية تحاول انقاذ صديقها من الموت
Time منذ 35 دقيقة Views 278