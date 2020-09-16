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الغروب وامتزاج الألوان في السودة بمنطقة عسير

Time منذ 12 دقيقة
Views 323
الغروب وامتزاج الألوان في السودة بمنطقة عسير
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أحدث التعليقات

من املج
سئمنا من الائملائات والحمد لله على نعمة التوحيد والقيادة أنتم من استفاد منها ال الشيخ والهدم جا على رؤوس الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
شي ضروري المحافظة على الكفرات لسلامة الجميع ..
الووووووو
اذا عندكم سواق شيول هدم او قلاب علمونا
سعد علي سعد القحطاني
انا موظف قطاع خاص وعندنا لبنانين ٣ وربي انهم ما يستهلون مناصبهم وغيرهم كثير انا سعودي اشتغل شغلهم واكثر وافهم اكثر منهم بس عشاني سعودي و هو لبناني حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..

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