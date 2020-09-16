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إشادات عالمية بنجم النصر الجديد بعد ظهوره المميز

Time منذ 30 دقيقة
Views 1571
إشادات عالمية بنجم النصر الجديد بعد ظهوره المميز

نواف السالم (صدى):
ظهر اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب نادي النصر، بشكل مميز مع العالمي في مباراة سباهان الإيراني، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ونجح مارتينيز في صناعة الهدف الأول الذي سجله عبد الرزاق حمد الله؛ لتشيد به صحيفة "mlssoccer" وتقول أن نجم أتلانتا يونايتد الأمريكي، السابق، ساهم في فوز النصر خلال ظهوره الأول مع فريقه الجديد.

وذكرت صحيفة "tycsports" أن مارتينيز ظهر بشخصية مميزة في مباراته الأولى مع النصر بدوري أبطال آسيا، وساهم في الهدف الأول للنادي؛ فيما صنع 4 فرص محققة للتسجيل، ليحصل على تقييم إجمالي 7.8.

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أحدث التعليقات

من املج
سئمنا من الائملائات والحمد لله على نعمة التوحيد والقيادة أنتم من استفاد منها ال الشيخ والهدم جا على رؤوس الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
شي ضروري المحافظة على الكفرات لسلامة الجميع ..
الووووووو
اذا عندكم سواق شيول هدم او قلاب علمونا
سعد علي سعد القحطاني
انا موظف قطاع خاص وعندنا لبنانين ٣ وربي انهم ما يستهلون مناصبهم وغيرهم كثير انا سعودي اشتغل شغلهم واكثر وافهم اكثر منهم بس عشاني سعودي و هو لبناني حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..

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