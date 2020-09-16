إشادات عالمية بنجم النصر الجديد بعد ظهوره المميز

نواف السالم (صدى):
ظهر اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب نادي النصر، بشكل مميز مع العالمي في مباراة سباهان الإيراني، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ونجح مارتينيز في صناعة الهدف الأول الذي سجله عبد الرزاق حمد الله؛ لتشيد به صحيفة "mlssoccer" وتقول أن نجم أتلانتا يونايتد الأمريكي، السابق، ساهم في فوز النصر خلال ظهوره الأول مع فريقه الجديد.
وذكرت صحيفة "tycsports" أن مارتينيز ظهر بشخصية مميزة في مباراته الأولى مع النصر بدوري أبطال آسيا، وساهم في الهدف الأول للنادي؛ فيما صنع 4 فرص محققة للتسجيل، ليحصل على تقييم إجمالي 7.8.