رئيس نادي ليون الفرنسي: برشلونة لن يستطيع شراء ممفيس ديباي

وكالات (صدى):
كشف رئيس نادي ليون الفرنسي جان ميشيل أولاس، بأن برشلونة لا يستطيع تحمل شراء ممفيس ديباي بسبب الضربة المالية ، التي لحقت به خلال أزمة فيروس كورونا الأخيرة.
وقالت تقارير بأن رونالد كومان يرغب في جلب المهاجم الهولندي لملعب الكامب نو، ويرغب ديباي أيضًا في اللعب تحت قيادة مواطنه في إسبانيا في صفقة قد تكلف خزائن الفريق الكتالوني من 25 إلى 30 مليون يورو.
وكان هذا التصريح تعليقا لـ"أولاس" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" على تقرير من صحيفة تليغراف بشأن رغبة النادي الكتالوني في الحصول على خدمات ممفيس ديباي.