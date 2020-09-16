الأعداد السابقة للصحيفة

وزير التعليم يدشن أول كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1313
وزير التعليم يدشن أول كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة

الرياض (صدى):
دشن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، أول كليتين رقميتين للبنات في مدينتي الرياض وجدة بطاقة استيعابية تتجاوز 4000 متدربة وذلك بحضور معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد .

وقال معالي وزير التعليم في كلمته خلال الاحتفال إن حكومةُ خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ووليِّ عهدِه الأمين -حفظهما الله - حرصت على جعلِ المرأةِ حجرَ أساسٍ في هذا الحراكِ التنموي، بما أتاحتْ لها من سبلِ التمكين، وقدمتْ لها أعلى مستوياتِ الدعم، من خلالِ تنميةِ قدراتِها واستثمارِ مواهبِها وطاقاتِها، وتهيئةِ فرصِ حصولِها على العملِ المناسب، مشيراً إلى أن المؤسسةُ العامةُ للتدريبِ التقنيِّ والمهنيِّ أولت تدريبَ الفتياتِ أهميةً كبيرة؛ لتعزيزِ أدوارهِن في تحقيقِ مبادراتِ رؤيةِ المملكةِ 2030، التي تتضمنُ أهدافُها الاستراتيجيةُ زيادةَ نسبةِ مشاركةِ المرأةِ في الاقتصادِ الوطني.

وأضاف معالي الدكتور آل الشيخ أن الحاجةُ قد بدأت ملحّةً للأيدي العاملةِ النسائيةِ أمامَ ما تضخُّه الدولةُ من مشاريعَ استراتيجية، ونتيجةً لذلك تضاعفَ الطلبُ على إنشاءِ منشآت تدريبيةٍ نسائيةٍ تُراعي احتياجاتِ سوقِ العملِ كإحدى الركائزِ التي تُمدُّ تلك المشاريعِ التنمويةِ بالكوادرِ الوطنية.

من جانبه نوه معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بدعم القيادة الرشيدة لبرامج ومبادرات المؤسسة بمتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة ،مشيراً إلى أن التدريب التقني والمهني يعتبر عنصراً مهماً في بناء الاقتصاد وأحد المرتكزات المهمة التي تحقق للوطن تطلعاته في مجال التنمية المستدامة من خلال تأهيل وتدريب ودعم الكوادر الوطنية لتوطين الوظائف في القطاعات الحيوية.

وأضاف الدكتور الفهيد أن الكليات الرقمية للبنات في الرياض وجدة ستقدم برامج تدريبية متخصصة لأكثر من 4000 متدربة في عدة مجالات تواكب حاجة سوق العمل الرقمي من أبرزها إدارة أنظمة شبكات الحاسب، تقنية الوسائط، البرمجيات، إنترنت الأشياء والمدن الذكية، تقنية الروبوتات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وأوضح الفهيد أن المؤسسة تحرص على تعزيز شراكتها مع قطاع الأعمال من خلال عدة مسارات من أهمها برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي نتج عنه حتى الآن 38 معهداً متخصصاً في عدة مجالات حيوية، مبيناً أن المؤسسة تحرص على التحاق خريجي برامج التدريب التقني بفرص عمل مناسبة وتبذل جهوداً لدعم هذا الجانب، وذلك من خلال عدة مسارات ومبادرات من أبرزها مبادرة فرصة علم لكل خريج، والتنسيق الوظيفي في المنشآت التدريبية ،واتفاقيات التعاون المبرمة بين المؤسسة و قطاع الأعمال لتوظيف الخريجين .

Time واتساب

أحدث التعليقات

من املج
سئمنا من الائملائات والحمد لله على نعمة التوحيد والقيادة أنتم من استفاد منها ال الشيخ والهدم جا على رؤوس الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
شي ضروري المحافظة على الكفرات لسلامة الجميع ..
الووووووو
اذا عندكم سواق شيول هدم او قلاب علمونا
سعد علي سعد القحطاني
انا موظف قطاع خاص وعندنا لبنانين ٣ وربي انهم ما يستهلون مناصبهم وغيرهم كثير انا سعودي اشتغل شغلهم واكثر وافهم اكثر منهم بس عشاني سعودي و هو لبناني حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..

أخر الأخبار

المرور يتفاعل مع مواطن اشتكى من تقاطع خطير يسبب حوادث
المرور يتفاعل مع مواطن اشتكى من تقاطع خطير يسبب حوادث
Time منذ 28 ثانية Views 999
بالفيديو.."الزعاق" يكشف بدء موسم الصفري ويوجه نصائح هامة لتجنب الأمراض المنتشرة به
بالفيديو.."الزعاق" يكشف بدء موسم الصفري ويوجه نصائح هامة لتجنب الأمراض المنتشرة به
Time منذ 5 دقائق Views 1172
عبدالرزاق حمدالله بعد ثنائية النصر أمام سباهان الإيراني : لم نفعل شيء
عبدالرزاق حمدالله بعد ثنائية النصر أمام سباهان الإيراني : لم نفعل شيء
Time منذ 12 دقيقة Views 206
الغروب وامتزاج الألوان في السودة بمنطقة عسير
الغروب وامتزاج الألوان في السودة بمنطقة عسير
Time منذ 12 دقيقة Views 316
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ 13 دقيقة Views 187
وزير التعليم يدشن أول كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة
وزير التعليم يدشن أول كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة
Time منذ 20 دقيقة Views 1313
«البنوك السعودية»‏ تنصح بالتسوق من المواقع والمتاجر الإلكترونية المعروفة
«البنوك السعودية»‏ تنصح بالتسوق من المواقع والمتاجر الإلكترونية المعروفة
Time منذ 24 دقيقة Views 1326
إشادات عالمية بنجم النصر الجديد بعد ظهوره المميز
إشادات عالمية بنجم النصر الجديد بعد ظهوره المميز
Time منذ 29 دقيقة Views 1564
بالفيديو.. هدايا تذكارية وقسمية شراء ضمن مبادرة فحص إطارات المركبات
بالفيديو.. هدايا تذكارية وقسمية شراء ضمن مبادرة فحص إطارات المركبات
Time منذ 34 دقيقة Views 1401
والدة ديانا كرزون تعترف بحقدها على زوج إبنتها
والدة ديانا كرزون تعترف بحقدها على زوج إبنتها
Time منذ 37 دقيقة Views 1416