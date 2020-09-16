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إغلاق 7 صالونات حلاقة وتغريم 32 آخرين في مكة

Time منذ ساعة
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إغلاق 7 صالونات حلاقة وتغريم 32 آخرين في مكة

مكة المكرمة (صدى):
أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، من إغلاق 7 صالونات حلاقة، وتغريم 32 صالوناً، وتعهد 14 صالوناً مخالفاً بتصحيح أوضاعها.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن المُخالفات التي تم رصدها تنوّعت ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامة، وعدم التقيد بارتداء الزي الرسمي، واستخدام الأمواس متعددة الاستخدام، إضافةً إلى عدم وجود قائمة بأسعار الحلاقة.

وأشار "الحربي" إلى عدم وجود قائمة بأسعار الحلاقة، لافتًا إلى أن ذلك جاء بعد الوقوف على 94 صالوناً للحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية كافة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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أحدث التعليقات

من املج
سئمنا من الائملائات والحمد لله على نعمة التوحيد والقيادة أنتم من استفاد منها ال الشيخ والهدم جا على رؤوس الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
شي ضروري المحافظة على الكفرات لسلامة الجميع ..
الووووووو
اذا عندكم سواق شيول هدم او قلاب علمونا
سعد علي سعد القحطاني
انا موظف قطاع خاص وعندنا لبنانين ٣ وربي انهم ما يستهلون مناصبهم وغيرهم كثير انا سعودي اشتغل شغلهم واكثر وافهم اكثر منهم بس عشاني سعودي و هو لبناني حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..

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