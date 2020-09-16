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الخطوط السعودية: لا يتطلب تحليل «PCR» للأطفال المسافرين لأقل من 6 سنوات

Time منذ ساعة
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الخطوط السعودية: لا يتطلب تحليل «PCR» للأطفال المسافرين لأقل من 6 سنوات

الرياض (صدى):
أوضحت الخطوط السعودية، بأن إجراء فحص تحليل " PCR للأطفال المسافرين لأقل من 6 سنوات

وقالت الخطوط السعودية، بأنه وبحسب إفادة القسم المختص بأنه لا يتطلب إجراء فحص " PCR" للأطفال أقل من 6 سنوات

وتابعت بأنه سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقًا للتوجيهات، مؤكدةً أن الجهات المختصة ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري، موضحة بأنه وفقًا للتوجيهات، سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم بأنه ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا."

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أحدث التعليقات

من املج
سئمنا من الائملائات والحمد لله على نعمة التوحيد والقيادة أنتم من استفاد منها ال الشيخ والهدم جا على رؤوس الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
شي ضروري المحافظة على الكفرات لسلامة الجميع ..
الووووووو
اذا عندكم سواق شيول هدم او قلاب علمونا
سعد علي سعد القحطاني
انا موظف قطاع خاص وعندنا لبنانين ٣ وربي انهم ما يستهلون مناصبهم وغيرهم كثير انا سعودي اشتغل شغلهم واكثر وافهم اكثر منهم بس عشاني سعودي و هو لبناني حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..

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