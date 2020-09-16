الأعداد السابقة للصحيفة

"تصفية" تنهي أعلى صفقة عقارية في هذا العام في مزاد أرض مساهمة جوهرة المطار

Time منذ ساعتين
Views 1428
"تصفية" تنهي أعلى صفقة عقارية في هذا العام في مزاد أرض مساهمة جوهرة المطار

الدمام (صدى):
أتمت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة في العام الجاري، وذلك بالمزاد العلني الذي أقيم بمدينة الدمام لبيع أرض مساهمة مخطط جوهرة المطار بالكامل بمبلغ يقارب (2,000,000,000) ريال.

وأكدت (تصفية) أن اجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ وذلك تمهيدا لصرف حقوق المساهمين في المساهمة.

يذكر أن مساحة مخطط جوهرة المطار تزيد على (10) ملايين متر مربع بمدينة الدمام، ويُعد من أهم المخططات في المنطقة للاستثمار السكني والتجاري.

الجدير بالذكر أن "تصفية" طرحت في النصف الثاني من عام 2020م العديد من أراضي المساهمات العقارية للبيع بطريق المزاد العلني أو بطريق البيع المباشر، وذلك بمساحة تقارب (20,000,000) متر مربع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

من املج
سئمنا من الائملائات والحمد لله على نعمة التوحيد والقيادة أنتم من استفاد منها ال الشيخ والهدم جا على رؤوس الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
شي ضروري المحافظة على الكفرات لسلامة الجميع ..
الووووووو
اذا عندكم سواق شيول هدم او قلاب علمونا
سعد علي سعد القحطاني
انا موظف قطاع خاص وعندنا لبنانين ٣ وربي انهم ما يستهلون مناصبهم وغيرهم كثير انا سعودي اشتغل شغلهم واكثر وافهم اكثر منهم بس عشاني سعودي و هو لبناني حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..

أخر الأخبار

المرور يتفاعل مع مواطن اشتكى من تقاطع خطير يسبب حوادث
المرور يتفاعل مع مواطن اشتكى من تقاطع خطير يسبب حوادث
Time منذ ثانيتين Views 0
بالفيديو.."الزعاق" يكشف بدء موسم الصفري ويوجه نصائح هامة لتجنب الأمراض المنتشرة به
بالفيديو.."الزعاق" يكشف بدء موسم الصفري ويوجه نصائح هامة لتجنب الأمراض المنتشرة به
Time منذ 4 دقائق Views 1153
عبدالرزاق حمدالله بعد ثنائية النصر أمام سباهان الإيراني : لم نفعل شيء
عبدالرزاق حمدالله بعد ثنائية النصر أمام سباهان الإيراني : لم نفعل شيء
Time منذ 11 دقيقة Views 206
الغروب وامتزاج الألوان في السودة بمنطقة عسير
الغروب وامتزاج الألوان في السودة بمنطقة عسير
Time منذ 11 دقيقة Views 309
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ 12 دقيقة Views 187
وزير التعليم يدشن أول كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة
وزير التعليم يدشن أول كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة
Time منذ 20 دقيقة Views 1306
«البنوك السعودية»‏ تنصح بالتسوق من المواقع والمتاجر الإلكترونية المعروفة
«البنوك السعودية»‏ تنصح بالتسوق من المواقع والمتاجر الإلكترونية المعروفة
Time منذ 24 دقيقة Views 1326
إشادات عالمية بنجم النصر الجديد بعد ظهوره المميز
إشادات عالمية بنجم النصر الجديد بعد ظهوره المميز
Time منذ 29 دقيقة Views 1564
بالفيديو.. هدايا تذكارية وقسمية شراء ضمن مبادرة فحص إطارات المركبات
بالفيديو.. هدايا تذكارية وقسمية شراء ضمن مبادرة فحص إطارات المركبات
Time منذ 33 دقيقة Views 1401
والدة ديانا كرزون تعترف بحقدها على زوج إبنتها
والدة ديانا كرزون تعترف بحقدها على زوج إبنتها
Time منذ 37 دقيقة Views 1416