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"السودان": المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم وتشبه متفجرات مرفأ بيروت !

Time منذ 41 دقيقة
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"السودان": المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم وتشبه متفجرات مرفأ بيروت !

الخرطوم (صدى):
كشف المدعي العام السوداني اليوم الأربعاء أن كمية المتفجرا ت التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملها .

كما أكد في مؤتمر صحفي قبل قليل أن المواد التي تم ضبطها تشبه تك التي انفجرت في مرفأ بيروت .

ووفقاً لوسائل إعلام سودانية ، فقد ضبطت السلطات السودانية أخطر وأكبر خلية متفجرات في العاصمة الخرطوم.

وتم القبض على عشرات المتهمين وآلاف العبوات الناسفة شديدة الخطورة، وقالت أن التحقيقات تجري مع المتهمين على نطاق واسع ، كما تم عقد مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن تفاصيل الخلية وستوافيكم " صدى " بالمستجدات .

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أحدث التعليقات

من املج
سئمنا من الائملائات والحمد لله على نعمة التوحيد والقيادة أنتم من استفاد منها ال الشيخ والهدم جا على رؤوس الفقراء
ابو محمد 😎 ✍️
شي ضروري المحافظة على الكفرات لسلامة الجميع ..
الووووووو
اذا عندكم سواق شيول هدم او قلاب علمونا
سعد علي سعد القحطاني
انا موظف قطاع خاص وعندنا لبنانين ٣ وربي انهم ما يستهلون مناصبهم وغيرهم كثير انا سعودي اشتغل شغلهم واكثر وافهم اكثر منهم بس عشاني سعودي و هو لبناني حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..

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