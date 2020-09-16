"السودان": المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم وتشبه متفجرات مرفأ بيروت !

الخرطوم (صدى):
كشف المدعي العام السوداني اليوم الأربعاء أن كمية المتفجرا ت التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملها .
كما أكد في مؤتمر صحفي قبل قليل أن المواد التي تم ضبطها تشبه تك التي انفجرت في مرفأ بيروت .
ووفقاً لوسائل إعلام سودانية ، فقد ضبطت السلطات السودانية أخطر وأكبر خلية متفجرات في العاصمة الخرطوم.
وتم القبض على عشرات المتهمين وآلاف العبوات الناسفة شديدة الخطورة، وقالت أن التحقيقات تجري مع المتهمين على نطاق واسع ، كما تم عقد مؤتمر صحفي اليوم للكشف عن تفاصيل الخلية وستوافيكم " صدى " بالمستجدات .