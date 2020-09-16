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"الشورى" يوافق على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية

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"الشورى" يوافق على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى اليوم، على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 / 1435هـ، والمقدم من عضو المجلس أ. عبدالعزيز العيسى استناداً على المادة " 23 " من نظام المجلس.

من جهة أخرى، ناقش المجلس مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل، والمقدم من أعضاء المجلس أ. عبدالله الخالدي و د. غازي بن زقر و د. فيصل آل فاضل د. محمد الجرباء استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما ناقش التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440- 1441 هـ، والتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440- 1441 هـ.

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق للعالمي
القرشي
السبب الحقيقي في تدني التحصيل الدراسي هو فقدان التعاون مابين المدرسة والبيت وأهمهما هو غياب هيبة المعلم التي كان يتمتع بها زمان من إحترام وتقدير وكذلك غياب مبدأ الثواب والعقاب في المدارس كذلك غياب ألأنشطة الثقافية مابين الفصول والمدارس على مستوى المملكة هذه ألأسباب على سبيل المثل وليس الحصر أتمنى من وزارة التعليم أن تجعل التربية قبل التعليم حتى تولد أجيال صالحة مثقفة متعلمة تعليم حقيقي من جميع النواحي والا نسمح للأخرين بالتدخل في كيفية إختيار مناهجنا الدراسية لأننا أعلم بما يحتاجه الوطن وما تحتاجه اجيالنا القادمة .
kkkk
العالمي يبي لاعبين على مستوى عالي الله يوفقك ياخربين اينما ذهبت
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم الفل ويتقبله باالقبول الحسن .. آمين .. .. المجرم يستاهل مايجيه من اهانه ومهانه ..
واضح*** وصريح***
مفعول لأجله مبني لدخول خشة المقرود فالنار..

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