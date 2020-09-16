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عضو بـ «الشورى» : ضعف المهارات الكتابية سبب رئيسي في تدني التحصيل الدراسي

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عضو بـ «الشورى» : ضعف المهارات الكتابية سبب رئيسي في تدني التحصيل الدراسي

الرياض (صدى):
أكدت عضو مجلس الشورى، الدكتورة أمل الشامان، أن ضعف المهارات الكتابية سبب رئيسي في تدني التحصيل الدراسي بشكل عام، مطالبة وزارة التعليم بتجريم انتشار العروض الخاصة بحل الواجبات والأبحاث العلمية في خدمات الطالب التي تكون على مرأى ومسمع الوزارة كما طالبت الوزارة بتبني تنظيم لتجريم هذا العمل.

و‏طالب عضو الشورى، سعود الرويلي، وزارة التعليم بتوفير المعلومات الكافية عن التعليم العام والتعليم الجامعي مشيراً إلى الحاجة الملحة إلى بناء وعي بأهمية الاعتراف بحقوق الأشخاص في أعمالهم الإبداعية وبناء الوعي.

وقال الدكتورة اقبال درندري : " العلاوة السنوية مرتبطة بالتضخم وبالخبرة التراكمية للمعلم، وهي حق له مثل بقية الموظفين. ويمكن لوزارة التعليم ربط الرخصة المهنية للمعلم بالتعيين وربط التدرج في مستوياتها بالمحفزات، خاصة وان الرخصة تعتمد حاليا على اختبار ورقي وليس ممارسات عملية للمعلم " .

و‏أشاد عضو الشورى محمد الخنيزي، بالجهود الجبارة الملموسة من وزارة التعليم التي بذلتها في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية واستمرارها بالرغم من الصعوبات التي تواجهها، فيما طالب صالح الخثلان، بأن تُنظم الجامعات مؤتمرات سنوية متخصصة كمؤتمر وطني للعلوم الطبية وآخر للعلوم الإنسانية الاجتماعية ومؤتمر للعلوم الادارية.

وقالت العضو نورة الشعبان، أنه على وزارة التعليم بسن اللوائح التفسيرية والأنظمة التطبيقية التي تدعم استمرار عملية التعليم " عن بعد " وتضمن تكامله وتناغمه مع التعليم التقليدي بما يضمن استمراره بعد انتهاء ازمة جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، ‏طالب عضو الشورى خالد الدغيثر، وزارة التعليم بتخصيص٥٠٪ من صافي أرباح الكليات والجامعات القائمة على الربحية لأغراض البحث العلمي والتطوير الأكاديمي ورفع تقارير وقوائم مالية مدققة بما يعزز تحويل مسارها إلى مؤسسات غير ربحية لافتا إلى أن الربحية والتعليم الجامعي خطان لا يلتقيان.

وأوضحت ‏عضو الشورى، فاطمة القرني:من أهم التحديات التي تواجهها الوزارة بعد زوال كورونا معالجة القصور في المعلومات والمهارات الذي بدأنا ملاحظتها على الطلاب والطالبات خاصة في المرحلة الابتدائية بسب التعليم عن بعد فالعملية التعليمية تراكمية ولا تنجح إلا بالتواصل المباشر خاصة في هذه المرحلة.

وشددت عضو الشورى، سامية بخاري، على سرعة استقلال فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ عن جامعة الملك عبدالعزيز بجده حيث يمكنها الاستقلال من استيعاب عدد كبير من الطلبة والطالبات ويمنح قدرة أكبر لجامعة الملك عبدالعزيز بجده للمضي قدماً بعملية التحول بما يتماشى مع أهداف نظام الجامعات الجديد.

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أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق للعالمي
القرشي
السبب الحقيقي في تدني التحصيل الدراسي هو فقدان التعاون مابين المدرسة والبيت وأهمهما هو غياب هيبة المعلم التي كان يتمتع بها زمان من إحترام وتقدير وكذلك غياب مبدأ الثواب والعقاب في المدارس كذلك غياب ألأنشطة الثقافية مابين الفصول والمدارس على مستوى المملكة هذه ألأسباب على سبيل المثل وليس الحصر أتمنى من وزارة التعليم أن تجعل التربية قبل التعليم حتى تولد أجيال صالحة مثقفة متعلمة تعليم حقيقي من جميع النواحي والا نسمح للأخرين بالتدخل في كيفية إختيار مناهجنا الدراسية لأننا أعلم بما يحتاجه الوطن وما تحتاجه اجيالنا القادمة .
kkkk
العالمي يبي لاعبين على مستوى عالي الله يوفقك ياخربين اينما ذهبت
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم الفل ويتقبله باالقبول الحسن .. آمين .. .. المجرم يستاهل مايجيه من اهانه ومهانه ..
واضح*** وصريح***
مفعول لأجله مبني لدخول خشة المقرود فالنار..

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