شركة آبل تعلن عن مواصفات جهازها الجديد iPad Air

وكالات (صدى):
أعلنت شركة "آبل" أمس عن مواصفات جهازها الجديد iPad Air، حيث حصل الجهاز على حواف أنحف حول الشاشة، كما أن يعد شبيه لـ iPad Pro.
وقالت الشركة بأن الجهاز حصل على شريحة 5 نانومتر مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، وتحسين آداء 40% مقارنة بآيباد الأخير كما دعم بروسومات محسن بفضل وحدة معالجة الرسومات الجديدة رباعية النوى.
وتابعت الشركة بأن الجهاز يدعم الشحن بقوة 20 وات ونقل البيانات بسرعة 5 جيجابت في الثانية، ويعمل مع أحدث كارت واي فاي، وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل، مع الترقية وتحسين استقرار الفيديو تصوير الفيديو أو لايف بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل FaceTime HD، مع HDR ذكي ودعم تسجيل فيديو P 1080 بإطار 60fps. Wi-Fi 6 وباتصال LTE أسرع بنسبة 60 بالمائة.