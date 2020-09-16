بالفيديو.. مذيع يصف نانسي بيلوسي بـ «المجنونة»

واشنطن (صدى):
وصف مذيع قناة “سي. إن. بي. سي”، جيم كريمر، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بـ"نانسي المجنونة" خلال مقابلة حية معها؛ فيما قال بعدها أن ذلك للتعبير عن مدى فظاعة استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهذا الوصف، عندما يتحدث عن المسؤولة الديمقراطية.
وعلق كريمر، خلال حديثه مع بيلوسي عن حزم المساعدة للتخفيف من آثار الجائحة، والتي أصبحت معلقة بسبب التنافس الحزبي في الولايات المتحدة: " أي صفقة يمكن أن تُعقد يا نانسي المجنونة؟" .
وأضاف المذيع الأمريكي: " هذا المصطلح يستخدمه الرئيس. أنا أكنّ احتراما كبيرا لك، ولن أستخدم هذا المصطلح أبداً" ، في إشارة إلى اللقب الذي يستخدمه ترمب للسخرية من بيلوسي؛ لترد وهي تضحك: "لكنك قلتها!" ، فجاوب المحاور:" أنت تعرفين ما كنت أعنيه"، في مسعى لتحويل الزلة إلى مزحة؛ وهنا قالت بيلوسي:" أعرف ما تقصده" قبل أن تهاجم ترمب لإطلاقه هذا اللقب عليها.