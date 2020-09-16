الأعداد السابقة للصحيفة

التحالف العربي: يتم تهريب الصواريخ الإيرانية للحوثيين عبر تفكيكها لقطع غيار أصغر

Time منذ 54 دقيقة
Views 1537
التحالف العربي: يتم تهريب الصواريخ الإيرانية للحوثيين عبر تفكيكها لقطع غيار أصغر

فهمي محمد (صدى):
كشفت قيادة القوات المشتركة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الأربعاء، أنه يتم تهريب الصواريخ الإيرانية لمليشيات الحوثي عبر تفكيكها لقطع غيار أصغر.

وأكدت أن التنسيق الإيراني مع الميليشيات الحوثية متواصل منذ 2014، لافتة إلى أن بقاء الموانىء الأربعة بيد ميليشيات الحوثي يساهم في استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية.

وأوضحت القوات المشتركة، أن إنشاء قوة خفر السواحل العام الماضي حد من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، مضيفة: " طالبنا الأمم المتحدة برفع يد الحوثيين عن الموانىء لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية.. و‏نطالب برقابة على الموانىء و حركة السفن التي يشتبه بتهريبها للأسلحة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق للعالمي
القرشي
السبب الحقيقي في تدني التحصيل الدراسي هو فقدان التعاون مابين المدرسة والبيت وأهمهما هو غياب هيبة المعلم التي كان يتمتع بها زمان من إحترام وتقدير وكذلك غياب مبدأ الثواب والعقاب في المدارس كذلك غياب ألأنشطة الثقافية مابين الفصول والمدارس على مستوى المملكة هذه ألأسباب على سبيل المثل وليس الحصر أتمنى من وزارة التعليم أن تجعل التربية قبل التعليم حتى تولد أجيال صالحة مثقفة متعلمة تعليم حقيقي من جميع النواحي والا نسمح للأخرين بالتدخل في كيفية إختيار مناهجنا الدراسية لأننا أعلم بما يحتاجه الوطن وما تحتاجه اجيالنا القادمة .
kkkk
العالمي يبي لاعبين على مستوى عالي الله يوفقك ياخربين اينما ذهبت
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم الفل ويتقبله باالقبول الحسن .. آمين .. .. المجرم يستاهل مايجيه من اهانه ومهانه ..
واضح*** وصريح***
مفعول لأجله مبني لدخول خشة المقرود فالنار..

أخر الأخبار

مجهولون يذبحون ناشطة عراقية ووالدها ببغداد
مجهولون يذبحون ناشطة عراقية ووالدها ببغداد
Time منذ دقيقة Views 58
"الشورى" يوافق على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية
"الشورى" يوافق على تعديل المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية
Time منذ 5 دقائق Views 1119
بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق دعم حساب مواطن لدفعة سبتمبر
بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق دعم حساب مواطن لدفعة سبتمبر
Time منذ 11 دقيقة Views 1210
استقبال مفاجئ لقاتل الطفل "عدنان " في السجن
استقبال مفاجئ لقاتل الطفل "عدنان " في السجن
Time منذ 14 دقيقة Views 372
«الشورى» يطالب بوضع أنظمة الفحص بالأشعة في الأماكن المناسبة بالمنافذ الجمركية
«الشورى» يطالب بوضع أنظمة الفحص بالأشعة في الأماكن المناسبة بالمنافذ الجمركية
Time منذ 18 دقيقة Views 1278
شركة آبل تعلن عن مواصفات جهازها الجديد iPad Air
شركة آبل تعلن عن مواصفات جهازها الجديد iPad Air
Time منذ 23 دقيقة Views 1342
توجيه بتخصيص خطبة الجمعة للتذكير بنعمة التوحيد ووحدة الصف خلف القيادة
توجيه بتخصيص خطبة الجمعة للتذكير بنعمة التوحيد ووحدة الصف خلف القيادة
Time منذ 27 دقيقة Views 1354
بالفيديو.. نجاة الإعلامي "عبد الله بن دفنا" بأعجوبة من حادث مروع
بالفيديو.. نجاة الإعلامي "عبد الله بن دفنا" بأعجوبة من حادث مروع
Time منذ 32 دقيقة Views 359
عضو بـ «الشورى» : ضعف المهارات الكتابية سبب رئيسي في تدني التحصيل الدراسي
عضو بـ «الشورى» : ضعف المهارات الكتابية سبب رئيسي في تدني التحصيل الدراسي
Time منذ 38 دقيقة Views 1322
بالفيديو.. مذيع يصف نانسي بيلوسي بـ «المجنونة»
بالفيديو.. مذيع يصف نانسي بيلوسي بـ «المجنونة»
Time منذ 43 دقيقة Views 1414