التحالف العربي: يتم تهريب الصواريخ الإيرانية للحوثيين عبر تفكيكها لقطع غيار أصغر

فهمي محمد (صدى):
كشفت قيادة القوات المشتركة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الأربعاء، أنه يتم تهريب الصواريخ الإيرانية لمليشيات الحوثي عبر تفكيكها لقطع غيار أصغر.
وأكدت أن التنسيق الإيراني مع الميليشيات الحوثية متواصل منذ 2014، لافتة إلى أن بقاء الموانىء الأربعة بيد ميليشيات الحوثي يساهم في استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية.
وأوضحت القوات المشتركة، أن إنشاء قوة خفر السواحل العام الماضي حد من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، مضيفة: " طالبنا الأمم المتحدة برفع يد الحوثيين عن الموانىء لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية.. ونطالب برقابة على الموانىء و حركة السفن التي يشتبه بتهريبها للأسلحة".