بالفيديو.. عضو شرفي سابق للنصر: أنفقت أموالا كثيرا على النادي وتكفلت بعدد من اللاعبين

نواف السالم (صدى):
روى طلال الرشيد، عضو شرف نادي النصرسابقا بأنه أنفق أموالا كثيرة على النادي، مبينا بأنه لم يسجل هذة المبالغ مطلقا.
وتابع الرشيد ، بأنه تكفل بالعديد من اللاعبين وجدد لبعضهم، دون أن يطلب ذكر اسمه، مشيراً إلى أن ما فعله هو حب في النادي وليس له هدف من وراء ذلك، مضيفا بأن النصر أعطاه أشياء كثيرة ، سواء على مستوى العلاقات الاجتماعية أو الشهرة، لافتاً إلى أنه تعرض للظلم من النادي في فترة من الفترات.
وأردف بأن نادي النصر كان وضعه سيئاً جداً عندما حضر له، مبيناً أن ما قام به تجاه النادي لم يُقدر بل بالعكس انقلب ضده وهذا ما حز في خاطره.